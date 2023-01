﻿Frauenhäuser in MV überlastet: Mehr als 100 Frauen mussten in Rostock weggeschickt werden

Die Zahl der Fälle von Gewalt an Frauen ist in Mecklenburg-Vorpommern stark gestiegen, gleichzeitig fehlt es an freien Plätzen in den Unterkünften. Warum es zu immer mehr häuslicher Gewalt kommt.

Rostock. Vom Partner angegriffen und verletzt zu werden, im eigenen Zuhause, im Beisein der Kinder? Das klingt schon für Nicht-Betroffene nach einer schwer zu ertragenden Situation. Für betroffene Frauen in MV spitzt sich die Lage weiter zu. Denn die Frauenhäuser im Land sind voll. Gleichzeitig steigt die Zahl der Fälle.

So verzeichnet das Polizeipräsidium Rostock in seinem Zuständigkeitsbereich einen Anstieg häuslicher Gewalt, bei denen Frauen betroffen waren, von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und dabei sind die Zahlen für die Monate November und Dezember nicht inbegriffen. Insgesamt wurden bereits 893 Fälle zur Anzeige gebracht, 2021 waren es 758. „Ich möchte Frauen ermutigen: Kontaktieren Sie Beratungsstellen, vertrauen Sie sich Freunden an und melden Sie sich bei der Polizei. Nehmen Sie unsere Hilfe an“, fordert Polizeipräsidentin Anja Hamann.

Frauenhaus Rostock muss 109 Frauen und 31 Kinder wegschicken

Doch was, wenn die Hilfe an räumliche Grenzen stößt? So wie im Rostocker Frauenhaus. Insgesamt sechs Wohnungen mit elf Plätzen stehen hier zur Verfügung. Alle sind belegt. Neuaufnahmen nicht möglich. „2022 mussten wir bis Ende Oktober sogar 109 Frauen und 31 Kinder wieder wegschicken“, berichtet Mitarbeiterin Henriette Kesselring. Im Vorjahr waren es 61 Frauen.

Hier bekommen Frauen Hilfe Das Rostocker Frauenhaus ist Tag und Nacht unter 0381 / 45 44 06 erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Mitarbeiter des Frauenhauses vereinbaren mit den Betroffenen einen Treffpunkt und holen sie dort ab. Im Notfall brauchen Frauen nichts mitzubringen. Unabhängig von einem Einzug in das Frauenhaus können sich Betroffene auch in einem Beratungsbüro in der Rostocker Innenstadt beraten lassen. Terminabsprachen sind unter 0381 / 45 44 06 möglich. Weitere Infos unter: www.stark-machen.de Die Polizei verweist zudem auf das Bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Tel.: 0800 011 6016, kostenlos, rund um die Uhr, ganzjährig, erscheint nicht auf der Telefonabrechnung; Beratung in 18 Fremdsprachen möglich) oder das Opfertelefon des Weissen Ring, das unter Tel. 116006 erreichbar ist.

Rostock ist kein Einzelfall, wie ein Blick auf das www.frauenhaus-suche.de zeigt. Über das Portal können Betroffene seit dem 31. Mai 2021 tagesaktuell die Aufnahmekapazität von Frauenhäusern und Schutzwohnungen bundesweit einsehen. Grüne Punkte stehen für freie Kapazitäten, rote für einen Aufnahmestopp. Während in anderen Bundesländern mal freie Plätze zu finden sind, stehen in Mecklenburg-Vorpommern die Zeichen seit Wochen auf Rot.

Zukunftsängste verschärfen Gewalt gegen Frauen in MV

„Wir verzeichnen auch in diesem Jahr eine erhöhte Nachfrage und engere Belegung der Frauenhäuser“, sagt Sarah Kesselberg von der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt in MV. Die Mitarbeiter vor Ort hätten den Eindruck, dass die Menschen aufgrund der dauerhaften Krisensituation stark belastet seien. Finanzielle Unsicherheit sowie Zukunftsängste verschärften die Gewalt, führten aber auch dazu, dass manche Betroffene nun den Weg aus der Gewaltspirale wage.

In MV stehen 123 Plätze verteilt auf neun Frauenhäuser für eine kurzfristige Hilfe in Not zur Verfügung. Opfer von häuslicher Gewalt finden hier eine Zuflucht und eine vorübergehende Unterkunft, bis sie eine eigene Wohnung haben. Legt man die getroffene Vereinbarung der Istanbul-Konvention zugrunde, immerhin ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats, müssten es 161 Familienplätze sein. Im Moment fehlen also 38 Plätze in MV.

Doch ebenso wichtig wie das Bett sei die Beratung, wie Kesselberg betont. Um nachhaltig den Absprung in ein Leben ohne Gewalt zu schaffen, sei die fachliche Unterstützung besonders wichtig. Daher bemühten sich die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, trotz Vollbelegung eine Lösung zu ermöglichen – notfalls durch eine kurzzeitige Überbelegung.