Hansa-Fans beschmieren Zug nach Auswärtsspiel – 4000 Euro Schaden

Nach der Auswärtsniederlage in Heidenheim ließen einige Fans offenbar ihren Unmut an der Deutschen Bahn aus. Hansa-Anhänger beschmierten und beklebten mehrere Waggons des Zuges nach Rostock.

Rostock. Fans des FC Hansa Rostock haben am Wochenende den Regionalexpress nach Rostock beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien vier Waggons vom Vandalismus betroffen. Unbekannte haben das Innere des Zuges großflächig mit Stiften und Aufklebern verunreinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anhänger von Hansa befanden sich den Angaben zufolge auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Heidenheim, das 0:2 verloren ging. In Oranienburg stiegen sie in den Regionalexpress nach Rostock um. Nach der Ankunft am Rostocker Hauptbahnhof stellte die Polizei die Schmierereien fest.

Lesen Sie auch

Durch den Vandalismus wurden Wände, Decken, Sitze und Toiletten beschädigt. Die Bahn schätzt den entstanden Schaden auf circa 4000 Euro. Informationen zu den Tätern hat die Polizei bisher nicht.