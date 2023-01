﻿Schmierereien nach Auswärtsniederlage: Hansa-Fans sorgen für Empörung bei Lesern

Schmierereien, beklebte Polster und Wände: Hansa-Rostock-Fans haben nach dem Spiel in Heidenheim in einem Zug erhebliche Schäden hinterlassen. Leser fordern Konsequenzen für die Verursacher.

Rostock. Nachdem Hansa-Anhänger nach der Auswärtsniederlage in Heidenheim mehrere Waggons eines Regionalzuges nach Rostock beschmierten und beklebten, ist unter Leserinnen und Lesern abermals eine hitzige Debatte über Vandalismus und Fankultur entbrannt.

In allen Wagen seien Wände, Decken, Sitzbänke und Toiletten mit Schriftzügen verunreinigt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Bahn wiederum schätzt die Kosten für die Reinigung auf 4000 Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen.

Stadionverbot gefordert

Kopfschütteln bei Sven Diehn angesichts der Aktion, Diehn fordert Stadionverbot, „wenn diejenigen erwischt werden.“ Stephan Bandow würde begrüßen, wenn die Rechnung für die Reinigung der FC Hansa Rostock begleichen würde. Allein schon „anstandshalber“, sagt er. Oliver Deere findet: „Einfach nur traurig.“ Hartmut Wolf meint: „Zur Kasse beten.“ Michael Harrweg ist der Auffassung: „Absolut bescheuert.“ Beatrice Dittmar wundert sich doch sehr: „Man muss staunen, was das für Fans sind, die ihrem Verein so schaden. Die Züge sind doch videoüberwacht.“

Vandalismus der „Fans“ im Zug nicht nachvollziehbar

An alle, die das Verhalten nicht verurteilen, richtet Sandra Heinrichs diese Botschaft: „Und Auftritt der ‚Das waren die anderen‘ / ‚Die anderen haben angefangen‘ / ‚Wer nicht dabei war, soll die Klappe halten‘ / ‚Gehört zum Fußball dazu‘ - üblichen Hansa-Fans.“

Heiko Müller fühlt sich von den Angriffen auf den Zug sehr angesprochen und sagt, er könne die Taten nicht nachvollziehen. Und: „Diese ‚Fans‘ sorgen an jedem Spieltag dafür, dass unser ‚Ruf‘ deutschlandweit erhalten bleibt. Zu meiner Sturm- und Drangzeit haben wir die Deutsche Reichsbahn auch ‚beschädigt‘. War auch nicht die feine, englische Art. Wir haben sämtliche Klorollen aus den Aborts geklaut, um sie dann nach jedem Tor von Jarohs, Uteß, Mischinger, Schlünz, Doll, Kruse, Radkte, Schulz, und und und aus dem Mittelblock aufs Spielfeld zu werfen. Trend der WM 78 in Argentinien.“ Aber, so Müller, „das, was heute in ist – nein Danke.“

Hansa habe diesen Personen das Feld zu lang überlassen

Zu den ja in aller Regelmäßigkeit auftretenden Schmierereien der Fußballfans notiert Bernd Sturzrehm: „‚Narrenhände beschmieren Tisch und Wände‘, so hieß es einmal. Heute gehört es wohl zum guten Ton, Gebäude, Haltestellen, Feuerwehren usw. vollzusprayen.“ Sturzrehm stört sich wie auch andere Leser daran, dass die Verfolgung solcher Straftaten kaum erfolge. So würden immer mehr von ihnen denken, auch sie hätten das Recht, ihren geistigen Unsinn abzulassen, sagt der Leser.

Katharina Böhler erwartet ein Zeichen des Vereins. „Wenn einige Menschen nicht wissen, wie man Fan ist und seinen Lieblingsverein tatsächlich unterstützt und ihm nicht vielmehr schadet, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Fanwirtschaft des Vereins und ein Zeugnis für die unzureichende soziale Kompetenz der Täter. Jahrzehnte lang hat Hansa leider diesen Personen das Feld zu freizügig überlassen.“