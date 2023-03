﻿Nach Randale der Hansa-Anhänger: „Echte Fans werden mit in den Dreck gezogen“

Hamburg/Rostock. Mit der weiteren Aufarbeitung der Geschehnisse rund um das Nordduell St. Pauli gegen den FC Hansa Rostock kamen zuletzt erneut beschämende Details über Verwüstungen und Beschädigungen an die Öffentlichkeit. So zerstörten Hansa-Anhänger im Stadion der Hamburger Waschbecken in Sanitäranlagen, rissen Elektronik aus der Deckenverkleidung und versuchten, Feuer zu legen. Auf der Heimreise dann haben sogenannte Fans die Tür einer Zugtoilette aus den Scharnieren gerissen. Das Entsetzen ist groß.

Zunächst geht es um „gute und böse Fans“. Frank Lucas überlegt: „Vielleicht sollten die sogenannten guten Fans die bösen Fans mal in die Schranken weisen, die saßen doch sicherlich auch mit im Zug und im Stadion in der Fankurve, aber da fehlt es wohl an Zivilcourage.“ Aline Krause betont: „Es sind nicht alle gleich. Einige lieben ihren Verein und würden ihm niemals schaden, und andere sind einfach nur auf Krawall aus.“ Simone Raddatz sagt: „Das sind Randalierer. Die wenigen echten Fans werden hier leider mit in den Dreck gezogen!“

Nach Randale in Hamburg: „Für mich keine Fußballfans“

Endlich strikt handeln, das fordert Anja Wietz: „Geisterspiele und gut ist. Wenn sie es nicht kapieren wollen, müssen sie draußen bleiben.“ Hans Bahls würde es nicht wundern, so sagt er, „wenn die gegnerischen Mannschaften sagen, wir spielen gegen Hansa nur noch ohne Zuschauer“.

Petra Köllner findet: „Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Echt traurig.“ Uwe Massow ist, wie viele andere, der Meinung: „Solch ein Verhalten muss nicht sein. Ich habe aber absolut kein Verständnis dafür, dass dann alle Fans verurteilt werden. Es gibt auch vernünftige Leute darunter, die nur die Spiele sehen wollen. Unter den Fans gibt es nicht nur Halbstarke und Chaoten. An die sogenannten Fans: Ist euch denn überhaupt klar, dass ihr mit solch einem Verhalten – egal ob vor, während oder nach dem Spiel – nur euerem Verein schadet?“

Nicole Holtz sagt noch: „Für mich sind das keine Fußballfans. Die gehen schon mit den Vorsatz dahin, um zu randalieren.“ Auch Tom Seyme zeigt sich verärgert: „Diese Idioten halten sich für den wichtigsten Bestandteil des Vereins, dabei sind sie eher der Untergang des FCH!“

Bürger: Schuld liegt auch beim FC Hansa Rostock

Jürgen Pump sieht zurückliegende Versäumnisse aufseiten der Verantwortlichen: „Ein Verein, der es seit Jahren duldet, dass seine aktive ,Fan’-Szene in den Stadien einen Banner ,Lichtenhagen’, versehen mit einer Sonnenblume, aufhängen darf, hat im Fußball nichts zu suchen. Deutlicher kann man seine fremdenfeindliche und rechtsradikale Gesinnung nicht zum Ausdruck bringen.“ Einfach nur widerwärtig, findet Pump und fordert zugleich den „Ausschluss aus den laufenden Wettbewerben der 1.-3. Liga. Das wäre die konsequente Reaktion der DFL und des DFB“. Ron Blox sieht es genauso: „Die Konsequenzen können nur Staatsanwaltschaft, DFL und DFB ziehen. Damit diese unfassbare Peinlichkeit für MV endlich ein Ende hat.“