Die OSTSEE-ZEITUNG feiert eine „Houseboat“-Party auf dem Partyschiff „MS Koi“ – pünktlich zur Eröffnung der Hanse Sail. Am 11. August können Interessierte um 20 Uhr in See stechen und zur Musik von „Beauty & the Beats" feiern. DJ Jannek Schmitt erklärt, was die Zuschauer erwartet. Noch gibt es Tickets – auch zu gewinnen.

