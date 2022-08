Hanse Sail 2022 in Rostock: Das sind die Leser-Fotos der Tage

Mehr als 13 500 Besucher strömten am Wochenende auf die Halbinsel Pütnitz zum About You Pangea Festival 2022. Vier Tage lang wurde gefeiert, für den Veranstalter eine mehr als gelungene Sache. Doch wie sah es in einzelnen Bereichen wie Sicherheit, Lautstärke oder Straßenverkehr aus. Das Fazit zum Festival.