Fischsterben wie in der Oder auch in MV? Giftwelle im Kleinen Haff erwartet

In der Oder in Brandenburg sind massenhaft Fische verendet, offenbar starben sie an einer Vergiftung durch Quecksilber. Die Giftwelle wird Experten zufolge am Sonnabend auch MV erreichen. Das Umweltministerium rät dringend dazu, das Angeln oder Baden am Kleinen Haff zu unterlassen.