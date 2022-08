Drogenrazzia in Ankershagen: Polizei findet 1500 Marihuana-Pflanzen und illegale Hundezucht

Der Polizei in Neubrandenburg ist ein großer Coup gelungen. Nach Ermittlungen in Nordreihn-Westfalen durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot ein Gelände in Ankershagen und fand neben einer Drogenplantage noch mehr.