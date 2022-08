„Die Hanse Sail ist einfach geil“, sagt Lutz Sünkeler. Er ist Kapitän des ehemaligen Lotsenschoners „Atalanta“ und kommt schon seit mehr als 20 Jahren zur Sail nach Rostock. Wie er und seine Crew aus Wismar das maritime Großevent erleben und warum es wichtig für die Traditionsschifffahrt ist.

Wismar/Rostock. Seit mehr als 20 Jahren fährt Lutz Sünkeler mit seiner Crew zur Hanse Sail. Inzwischen kennen er und die anderen Besatzungsmitglieder die besten Liegeplätze im Rostocker Stadthafen, haben schon jedes Wetter von Flaute bis Gewittersturm zur Sail mitgemacht und sind fast immer bis auf den letzten Platz ausgebucht. „Ich war erst Steuermann und bin seit 15 Jahren als Kapitän dabei“, sagt der 63-Jährige, der in der Nähe von Wismar lebt.

Zum Förderverein Lotsenschoner Atalanta – so der offizielle Name des Vereins – ist er auf ganz typische Weise gekommen. „Mein Nachbar, der damals Vereinschef war, wusste, dass ich früher zur See gefahren bin. Er hat mich gefragt, ob ich mal mitfahren will, und hat mich einfach mal mitgenommen. Dann bin ich ein ganzes Wochenende mit dabei gewesen. Seitdem bin ich hängen geblieben“, sagt Sünkeler. So wie Lutz Sünkeler, der inzwischen selbst Vereinschef ist, ging es schon vielen. Einer hat den oder die andere mitgebracht, so sind langjährige Crews entstanden. „Das Schiff ist wie eine Droge, wir kommen immer wieder“, sagt er.