Nach drei Jahren Unterbrechung und drei Verschiebungen war es am Samstag endlich wieder soweit: Die Depeche Mode Tribute Band „Forced To Mode“ spielte trotz abgesagtem X&POP-Festival zur Hanse Sail im Mau-Club. Das Konzert begeisterte die sonst so kritischen Fans der englischen Synth-Rock-/Synthie-Pop-Gruppe.

Rostock. Die Depeche-Mode-Cover-Band "Forced To Mode" hat am Samstag Abend im Mau-Club gespielt. Es war das letzte Konzert, das nach Absage des im Rahmen der Hanse Sail geplanten X&POP Festivals kurzfristig die Location wechselte.

Der Stimmung von Band und Publikum tat das keinen Abbruch. Etwa 400 Leute feierten zu den „ganz-nah-am-Original-Stimmen“ der Vocalists Thomas Schernikau und Christian Schottstädt.

„Zu ’Forced To Mode’ muss ich immer wieder“

Bei „Forced To Mode“ ist der Name Programm: Auch Nachzügler werden von der Energie auf der Bühne sofort mitgerissen. Sie legen den restlichen Weg von der Tür bis zum Floor tanzend zurück, während von der Bühne „Shake The Disease“ herüberklingt. Die Berliner Band holt mit ihrem „Devotional Tribute“ die sonst so kritischen Fans der legendären englischen Synth-Rock-/Synthie-Pop-Gruppe auf ganzer Linie ab. „Wir sind jedes Mal da“, erzählt ein Mutter-Tochter-Duo beim Abkühlen in der lauen Abendluft: „Ich habe Depeche Mode schon live gesehen, aber zu ’Forced To Mode’ muss ich trotzdem immer wieder“.

Forced to Mode sorgte schon 2019 für Super-Stimmung bei der Depeche-Mode-Party im Rostocker Mau-Club. © Quelle: Heiko Meyer

Auch der Veranstalter zeigt sich voll und ganz zufrieden: „Mit 400 Leuten ist der Laden heute halb voll. Bei dem Wetter draußen und angesichts der Tatsache, dass das Konzert schon zum dritten Mal verschoben werden musste, können wir sehr zufrieden sein“.

„Forced To Mode“ im Mau-Club: „Es fühlt sich an wie zuhause“

Wie leidenschaftlich Band und Publikum zu Depeche Mode stehen zeigt sich, als Gitarrist Matthias Kahra das Intro zu „Personal Jesus“ anspielt. Nur begleitet von der Gitarre stimmen die Fans textsicher die ersten Zeilen des Superhits an, bevor die restliche Band wieder mit einsteigt und den Saal gemeinsam zum Beben bringt. Auch Vocalist und Keyboarder Christian Schottstädt ist begeistert: „Es fühlt sich an wie zuhause mit euch, Rostock! Dreieinhalb Jahre mussten wir warten, aber jetzt sind wir endlich wieder da, ihr seid da und es ist einfach wunderbar.“

Als nach fast zweieinhalb Stunden das Publikum pünktlich zum Feuerwerk am Stadthafen in die willkommene kühle Nachtluft strömt, ist die Euphorie über das Konzert noch immer spürbar. „Einen schöneren Geburtstag kann es nicht geben“, schwärmt eine Besucherin, als es vom Mau-Club direkt weiter zur Meile der Hanse Sail geht.

Von Finn Loose