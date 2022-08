﻿Helmpflicht für E-Bikes: Lieber platte Haare als platter Schädel

In MV kommt es immer häufiger zu schweren E-Bike-Unfällen. Die Sicherheit sollte nicht unter der Eitelkeit leiden, kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn. (Symbolbild)

Erschreckend viele Unfälle mit E-Bikes hat es diesen Sommer in MV gegeben. Einige endeten tödlich. Ein Helm hätte das vielleicht nicht immer verhindern können. Dennoch: Wer cool sein will, fährt mit Helm. Wer ins Krankenhaus will, lässt ihn weg – kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket