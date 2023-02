﻿Klimaprotest im Gericht: „Ob er selbst merkt, wie lächerlich er sich macht?“

Letzte-Generation-Aktivist Henning Jeschke aus Greifswald klebte sich während eines Prozesses im Amtsgericht Tiergarten in Berlin am Tisch fest. Bei den OZ-Lesern erzeugt die Aktion unterschiedliche Reaktionen.

Henning Jeschke sitzt festgeklebt an einem Tisch in einem Raum des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin.

Greifswald/Berlin. Die Aufmerksamkeit ist ihm sicher, auch in diesem Fall. Während des Prozesses am vergangenen Donnerstag, in dem es um Straßenblockaden geht, an denen sich Klimaaktivist Henning Jeschke beteiligt haben soll, sprang das Gründungsmitglied der Gruppe Letzte Generation auf und klebte sich an einem Tisch fest. „Ich habe mich festgeklebt. Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen“, rief der 23-Jährige aus Greifswald, während er sich dabei filmte. „Es tut mir leid. Ich muss es tun.“ Die Reaktionen auf die neuerliche Aktion fallen gemischt aus.

Von Gerold Schwarz kommt Zuspruch: „Henning klebt klimafreundlich am Tisch – Freunde für immer! Der Tisch versteht seine Sorgen. Wir anderen versuchen mit unserem Verhalten und Aktivitäten eine bessere Welt zu gestalten. Lasst Euch nicht abhalten!“ Peter Schrade wettert: „Wer solche Typen immer noch Aktivisten nennt, toleriert deren Treiben.“ Und Silva Bolda fragt sich: „Ob er selbst merkt, wie lächerlich er sich macht?“

„Solche Missachtung unserer Legislative geht gar nicht“

Heiko Dürre gibt zu bedenken, dass man von dieser Letzten Generation halten könne, was man wolle, möglich gar, dass die Aktionen kontraproduktiv seien. Aber, so Dürre, „bringen wir uns doch mal in Erinnerung, dass gute Worte und die wiederholte Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf den globalen Klimawandel praktisch kaum etwas gebracht haben. Somit bleiben die Fragen, wie kann man die Menschen erreichen, wie kann man bzw. wie kann Deutschland seinen Beitrag in Bezug auf die notwendigen Maßnahmen umsetzen? Nichts zu tun, ist ja keine Alternative. Auch weiter nur mit Minimalmaßnahmen arbeiten, hilft den nachfolgenden Generationen gar nichts.“

Jörg Schimmel sagt: „Bei allem Verständnis für die Sorgen und Nöte der jungen Generation, ich selbst bin seit mehr als zehn Jahren in der Nachhaltigkeitsberatung tätig, geht solche Missachtung unserer Legislative, die sogar zum Ausschluss von der Verhandlung führte, gar nicht.“ Der Leser mit der Abkürzung seines gewählten Namens D Patten beobachtet: „Nahezu alle Kommentare zeigen, dass der Klimawandel und die Folgen nicht ernst genommen werden. Wer die Letzte Generation kritisiert, sollte parallel ernsthafte Vorschläge machen, wie wir die Politik zu mehr Klimaschutz drängen können. Es muss jetzt etwas passieren und nicht erst wieder auf in ein paar Jahren verschoben werden.“ Helmut Hütthaler reagiert prompt: „Den Konsum einschränken und mit den darauf folgenden Veränderungen lernen zu leben. Weltweit.“ Martin Hm erwidert dies: „Für ein Tempolimit gibt es beispielsweise längst eine Mehrheit in der Bevölkerung.“

„Mit den Aktionen werden sie genau das Gegenteil bewirken“

Melanie Kindler ist überzeugt: „Mit den Aktionen werden sie niemals die Leute dazu bewegen, auf die Umwelt zu achten, sie werden genau das Gegenteil bewirken. Das werden sie nie begreifen.“ Auch KH Dus sieht die Zustimmungswerte schwinden: „Ich sympathisiere ja durchaus mit den Zielen Klimaschutz usw., aber diese Aktionen ziehen doch alles nur noch ins Lächerliche und lenken vom eigentlichen Thema, das sich ja nicht wegleugnen lässt, ab. Tja, Klimakämpfer, so verliert ihr immer mehr an Glaubwürdigkeit und Unterstützung.“