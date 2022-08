Wolf-Dieter Pesselt ist Zaunbauer und Optimist: Er freut sich darüber, dass er bei der Arbeit in der Sonne braun wird.

So schön der Sommer auch ist, Temperaturen über 30 Grad bringen die Menschen ins Schwitzen – vor allem, wenn sie draußen ihre Arbeit verrichten. Mancher Arbeitgeber in MV versucht, gegenzusteuern, zum Beispiel mit früherem Feierabend oder kostenfreien Getränken. Wie Berufstätige in Rostock trotz Hitze einen kühlen Kopf bewahren.

