﻿Hochschulen in MV in Energiekrise: Kalte Hörsäle oder Distanz-Studium drohen

Universitäten und Hochschulen in MV rüsten sich für die Energiekrise. Ihnen fehlt Geld, die höheren Kosten zu tragen. Die Landesregierung soll helfen – dabei hat sie einen zusätzlichen Sparkurs verordnet. Nun stellt Ministerin Bettina Martin (SPD) Hilfe in Aussicht.

Rostock/Schwerin. Angst vor einer Energiekrise: Hochschulen in MV fürchten massive Kostensteigerungen – bei parallelen Forderungen durch die Landesregierung. Von „Drama“ und drohenden Protesten ist die Rede. Bleiben am Ende die Hörsäle kalt – oder gar verwaist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind in großer Sorge“, heißt es aus Führungskreisen von Hochschulen. Die Rektoren der Universitäten in Rostock und Greifswald und der Hochschulen Wismar, Neubrandenburg, Stralsund und der Hochschule für Musik und Theater Rostock haben einen Brief an Wissenschaftsministerin Bettina Martin und Finanzminister Heiko Geue (beide SPD) geschickt. Inhalt: die Bitte um höhere Zuschüsse.

Das Land schielt jedoch auf Millionen-Rücklagen der Hochschulen, die meist zweckgebunden angespart sind. Die Hochschulen schlagen einen Kompromiss – die Auflösung einer Pflichtrücklage – vor. Das reiche aber nicht, das aktuelle Kosten-Problem zu lösen. Forderung: Die MV-Regierung müsse mehr Geld geben – so wie es andere Bundesländer längst getan haben.

Landtag: 18 Millionen Euro weniger allein in 2023

Haken: 18,3 Millionen Euro soll das Wissenschaftsministerium 2023 einsparen – also auch an Hochschulen mit in Summe knapp 40 000 Studierenden. Keine Chance, signalisieren die Rektoren. Um „einen offen geführten Konflikt zu vermeiden“, müsse das Land helfen, „Kernaufgaben der Hochschulen“ zu schützen. Geld sei da, heißt es unter der Hand. Wie man an „Partys der Regierung in Berlin und Brüssel“ sehe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Krise trifft die Hochschulen unterschiedlich. Die Uni Rostock rechne mit 13 Millionen Euro Mehrkosten bis 2023, so eine Sprecherin. Energiesparen sei das Gebot der Stunde. Heizung drosseln, in Fluren gar ausstellen, Stoßlüften oder möglichst lange Tageslicht nutzen.

Mit 8 Millionen mehr kalkuliert die Uni Greifswald im kommenden Jahr. Ohne zusätzliche Hilfe vom Land bedeute dies „zeitnah drastische Kürzungen, einschließlich des Personalbereichs“.

Mit fast dem Doppelten an Kosten wird in Wismar gerechnet – 4,2 Millionen in 2023. Eine Verdreifachung allein der Energiekosten befürchtet die Hochschule Stralsund – auf 1,7 Millionen Euro in 2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei wird längst gespart. 19 Grad Celsius sollen Räume in öffentlichen Gebäuden nur noch haben. Denkbar, dass es sogar weniger wird. Studenten berichten, sie sollten sich auf 17 Grad einstellen und warm anziehen. An der Uni Greifswald wird nur noch bis 16 Uhr geheizt. Danach geht es runter auf bis zu 16 Grad.

Hochschulen: Präsenz-Studium unbedingt ermöglichen

Sehr deutlich wird man in der Hochschule Wismar. Man erwarte „alle erdenklichen Anstrengungen“ des Landes, „den Hochschulen den Präsenzbetrieb zu ermöglichen“. Heißt auch: Ohne mehr Geld müsste das Studium womöglich wieder auf Distanz stattfinden. Nach der Corona-Zeit dürfe Studierenden „kein weiteres Semester mit erheblichen Beeinträchtigungen mehr zugemutet werden“. Ähnlich argumentiert die Uni Greifswald. Alles andere als Präsenz „wäre unfair“, so Rektorin Prof. Katharina Riedel.

OZ-Umfrage: Soll das Land die Hochschulen in MV in der Energiekrise stärker unterstützen?

Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) deutet am Montagabend auf OZ-Anfrage eine Lösung an. Sie sei mit dem Finanzminister einig, „dass die Hochschulen bei den Mehrbelastungen durch die hohen Energiepreise unterstützt werden müssen“. Die Energiepreisbremse auf Bundesebene müsse auch für wissenschaftliche Einrichtungen gelten. Sollte doch eine Lücke entstehen, „dann wird das Land die Hochschulen nicht allein lassen“.