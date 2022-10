﻿Hochschulen in MV schlagen Alarm: Hunderte Jobs wegen Energiekrise in Gefahr

Vor einem Krisengipfel mit Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Rostock fordern Universitäten und Hochschulen erneut mehr Hilfe vom Land MV, um steigende Energiekosten zu bewältigen, sonst drohten massive Einschnitte beim Personal. Das Ministerium dagegen will ans Geld der Hochschulen – es soll Millionen an Rücklagen geben.

