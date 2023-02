Stürmisches Wetter in Mecklenburg Vorpommern mit 100 cm Hochwasser an der Ostsee. Hier die Seebrücke des Ostseebads Kühlungsborn.

Hochwasser an der Ostsee: Videos und Bilder zeigen den stürmischen Samstag in MV

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Samstag, 25. Februar, von seiner stürmischen Seite gezeigt. In Rostock und Umgebung trat die Warnow über das Ufer und löste Polizei- und Feuerwehreinsätze aus, an der Ostseeküste in Nordwestmecklenburg waren die Strände kaum noch zu sehen.

Hochwasser am Strand von Wohlenberg Der Strand von Wohlenberg zwischen Klütz und Wismar: Normalerweise ist er 25 Meter breit. Heute sind es nur wenige Meter, die das Wasser vom Grün trennen. © Quelle: Michael Prochnow

Das spektakuläre Naturphänomen lockte einige Schaulustige an die Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Die schönsten Eindrücke der Beobachter finden Sie in der Bildergalerie.

Ausgelöst wurde das Hochwasser durch einen drehenden Wind am Freitagabend: Erst wehte er aus Richtung Nordwest, dann stürmte es stark aus dem Norden. Das Seewasser drückte gegen die Küste und die Ostsee wuchs buchstäblich über sich hinaus: Einen ganzen Meter legte die See zu.

Doch dieses Hochwasser ist nur ein leichtes, denn die 1,25-Meter-Marke, die eine Sturmflut des zweiten Schweregrades auszeichnet, knackt die Ostsee am Samstag – und auch in den kommenden Tagen – wohl nicht. Der Wind soll schon am Samstagabend abflauen, das Wasser soll sich dann im Laufe des Sonntags zurückziehen.

