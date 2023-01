﻿Hoffnung für Häuslebauer in MV: Warum Experten für 2023 Mut machen

Immobilien waren in den vergangenen Jahren für viele Menschen in MV unbezahlbar geworden. Extrem hohe Bauzinsen hielten viele vom Bau des Eigenheims ab. Nun machen Immobilien- und Bau-Experten vorsichtig Hoffnung auf Besserung.

Rostock. Der Traum vom eigenen Häuschen – für viele Menschen in MV ist er im vergangenen Jahr in weite Ferne gerückt. Gestiegene Materialkosten, Mangel an Handwerkern und nicht zuletzt die gestiegenen Bauzinsen sorgten höchstens für geplatzte Träume. Die Baubranche berichtet von einer Stornierungswelle, gekaufte Grundstücke werden zurückgegeben, Bauvorhaben auf Eis gelegt. Nun machen Experten potenziellen Häuslebauern aber Hoffnung auf 2023.

Während das Neugeschäft mit Baufinanzierungen im vergangenen Jahr schwierig geworden ist, erfährt etwas abseits der großen Aufmerksamkeit ein schon etwas angestaubt wirkendes Finanzprodukt seinen zweiten Frühling: der gute alte Bausparvertrag. Karin Keller, Teamleiterin Baufinanzierung bei der Ostseesparkasse, weiß: „Es gibt eine hohe Nachfrage fürs Bausparen.“

Auch bei anderen Finanzierungsmöglichkeiten sei die Nachfrage weiter da – nur nicht so groß wie zu Ein-Prozent-Zinssätzen. 2022 sei dennoch ein Rekordjahr für Baufinanzierer gewesen. „Aktuell sind die Anfragen weniger geworden, das liegt zum Beispiel an den gestiegenen Zinsen, teilweise an den noch nicht ausreichend gesunkenen Immobilienpreisen, an den gestiegenen Energiepreisen und der Angst vor Inflation“, erklärt die Expertin.

Preise für Bauholz weiter hoch, aber günstiger als vor einem Jahr

Hoffnung macht Jana Blaschka, Immobilienexpertin bei Engel & Völkers in Rostock. Sie vermarktet auch Baugrundstücke in der Region. Sie ist überzeugt, die Situation wird sich in diesem Jahr wieder verbessern. „Der Baukostenmarkt entspannt sich langsam. Die Kosten gehen wieder etwas nach unten. Es wird wieder.“

Hella Stein ist Referentin für Holzmarktpolitik im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV, zudem Vorsitzende des Landesbeirates Holz. Sie sagt: „Die Märkte spielen verrückt. Holzprodukte sind einfach teurer geworden.“ Holzprodukte seien zum Jahresende 2022 dennoch wieder überwiegend günstiger geworden.

„Dass aufgrund der generellen Rohstoffsituation der Baubereich insgesamt teurer geworden ist, sollte uns allen ein Ansporn sein, effizient mit den vorhandenen Rohstoffen umzugehen“, appelliert Hella Stein, Referentin für Holzmarktpolitikim Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV und Vorsitzendes des Landesbeirates Holz MV © Quelle: Agrarministerium

Baubranche spürt dennoch weiter Krise

Insgesamt lägen die Schnittholzpreise bezogen auf einen längeren Vergleichszeitraum circa 40 Prozent über dem Niveau von 2015, haben sich jedoch 2022 im Vergleich zu 2021 deutlich normalisiert. „Dass aufgrund der generellen Rohstoffsituation der Baubereich insgesamt teurer geworden ist, sollte uns allen ein Ansporn sein, effizient mit den vorhandenen Rohstoffen umzugehen“, appelliert Hella Stein.

Preisnormalisierung bei Schnittholz Im Vergleich zu den drastisch gestiegenen Schnittholzpreisen Anfang/Mitte 2021 sind die Preise im Verlauf des Jahres 2022 laut Statistischem Bundesamt gesunken. Die Erzeugerpreise für Nadelschnittholz lagen Ende 2022 unter 16 Prozent des Vorjahresniveaus; Bauholz unter 21 Prozent, Bretter unter 12 Prozent, Dachlatten unter 16 Prozent, Konstruktionsvollholz unter 22 Prozent des Vorjahresniveaus. Laubschnittholz ist hingegen teurer geworden. Im Baubereich wird allerdings häufiger Nadelholz verwendet. Die für den Baubereich wichtige OSB-Platte hat Ende 2022 um circa 20 Prozent im Preis nachgegeben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. MDF-Möbelplatten hingegen haben sich Ende 2022 um etwa 10 Przent gegenüber 2021 verteuert. Insgesamt liegen die Schnittholzpreise bezogen auf einen längeren Vergleichszeitraum circa 40 Prozent über dem Niveau von 2015, haben sich jedoch 2022 im Vergleich zu 2021 deutlich normalisiert.

Die leicht sinkenden Rohstoffpreise würden auch der Baubranche helfen. Denn die spürt die Krise besonders. Vielen Firmen sind Aufträge weggebrochen. Erst vergangene Woche hatte Lars Schwarz, Arbeitgeberpräsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV, betont, wie ungewiss sich die Entwicklung der Wirtschaftsunternehmen im Nordosten zurzeit darstellt. Am Bau klemme es vor allem an der Finanzierung, vor allem im privaten Hausbau. „Den Unternehmen geht nach zwei Jahren Pandemie und einem Jahr Energie- und Preiskrise infolge des Krieges langsam die Luft aus, nicht nur finanziell“, sagte Schwarz.