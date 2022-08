Anfang Dezember ist die Eisshow „Holiday on Ice“ nach den Absagen aufgrund der Corona-Pandemie wieder in Rostock zu Gast. Die OZ verlost 20 Mal 2 Karten für die Premiere am 8. Dezember in der Stadthalle. Einfach eine Frage beantworten und sich im Anschluss registrieren, schon sind Sie im Lostopf.

Mehr als 20000 Besucher haben im Dezember 2019 die Show „Supernova“ von Holiday on Ice in der Rostocker Stadthalle gesehen.

Rostock. In diesem Jahr steht unter anderem das Eistanzpaar Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron auf den Bühne von „Holiday on Ice“. Sie holten bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking sogar die Goldmedaille.

Vom 19. November 2022 bis zum 30. April 2023 sind sie mit der Show in 22 deutschen Städten zu sehen. Die Vorstellungen in der Rostocker Stadthalle finden vom 8. bis zum 11. Dezember statt.

Die OZ verlost zur Premiere in diesem Jahr, am Donnerstag, den 8. Dezember, 20 Mal zwei Tickets. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach eine Frage und registrieren Sie sich im Anschluss.

Aus allen richtigen Antworten werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost und im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Die Verlosung läuft bis Sonntag, den 11. September um 18 Uhr.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück.

Von OZ