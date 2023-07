﻿Immer mehr Autodiebstähle in MV: Täter werden oft geschnappt – doch die Fahrzeuge bleiben verschwunden

Rostock. Autodiebstahl mit Happy End: Markus Blaschke (27) aus Jabel an der Müritz ist nachts sein VW-Bus T6 aus dem Carport gestohlen worden. Keine zwölf Stunden später brachten Polizisten dem selbstständigen Handwerker sein Fahrzeug zurück. Eine Zeugin hatte den auffällig beschrifteten Wagen im 14 Kilometer entfernten Hohen Wangelin entdeckt. „Vorn und hinten sind ein paar Schäden vom Einparken“, sagt Blaschke, „aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass er wieder da ist“.

Die Diebe hatten es offenbar auf Werkzeug im Wert von 2000 Euro abgesehen, das im Auto lag. Warum sie den Wagen, der immerhin 30 000 Euro wert ist, stehen ließen, bleibt für den Müritzer ein Rätsel. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecherin Diana Krüger.

Markus Blaschke aus Jabel mit seinem gestohlenen und wiederentdeckten VW-Bus T6 © Quelle: privat

Statistik: Vier Autos werden in MV pro Woche gestohlen

Rechnerisch werden in MV pro Woche vier Autos gestohlen – und bleiben anders als im Fall des Handwerkers dauerhaft verschwunden. 214 solcher Fälle meldet das Bundeskriminalamt für 2022 im jetzt vorgestellten „Lagebild Kfz-Kriminalität“ für den Nordosten. Das ist eine Steigerung von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nur in Berlin und Sachsen-Anhalt stieg die Zahl verschwundenen Karossen noch stärker an. Bundesweit lag der Zuwachs bei 20 Prozent. In MV klettern die Fallzahlen seit 2020. Zuvor ging der Trend viele Jahre nach unten.

Die meist hochprofessionell arbeitenden Autoknacker haben es im Nordosten vor allem auf hochwertige Fahrzeuge von VW, Mercedes Benz und Audi abgesehen, teilt das Landeskriminalamt mit. E-Autos spielen bislang keine Rolle. Die Täter schlagen oft regional begrenzt und in Wellen zu. Die letzte Welle gab es Anfang Juli im Raum Schwerin: Innerhalb einer Woche verschwanden gleich vier teure Audis.

Polizei fasst oft die Täter – die Autos bleiben verschwunden

In der Regel bleiben die Fahrzeuge verschwunden, selbst wenn später Täter verhaftet werden. Diese Erfahrung machte 2021 der Rostocker Steuerberater David Muschlin. An einem Sonntag parkte er seinen VW T6 „Multivan“ nach einem entspannten Strandnachmittag in der Innenstadt. Als er zwei Tage später wieder damit fahren wollte, war der 50 000 Euro teure Wagen weg.

Steuerberater David Muschlin © Quelle: Frank Söllner

Wenig später wurden die Diebe in Rostock gefasst, als sie mit einem ebenfalls gestohlenen VW-Bus einen Unfall verursachten und zu Fuß in eine Gartenanlage flüchteten. Obwohl den beiden Polen der Diebstahl von Muschlins Auto nachgewiesen werden konnte, tauchte das Fahrzeug nicht wieder auf. „Das wurde nie aufgelöst“, sagt der Rostocker.

Diebe nutzen MV als Transitland und rüsten technisch auf

Die oft bestens organisierten Täter gehen laut BKA arbeitsteilig vor, mit Profis für den Diebstahl und den Abtransport. MV ist zudem beliebtes Transitland Richtung Osten für „heiße Ware“ auf vier Rädern aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

Laut Michael Schuldt vom Landeskriminalamt MV haben die Täter auch technisch aufgerüstet. Mit sogenannten Funkstreckenverlängerern lassen sich schlüssellose „Keyless-Go“-Fahrzeuge mühelos öffnen und starten. Es gibt Spezialisten sowohl für das Öffnen als auch für den Abtransport.

„Regionale Schwerpunkte sind städtische Bereiche, zum Beispiel Rostock“, erklärt Schuldt. Erst vergangene Woche verschwanden in Kritzmow bei Rostock zwei hochwertige Audi, Gesamtwert: 155 000 Euro.

Katalysatoren-Diebstahl ist ebenfalls sehr lukrativ

Ebenfalls bei Kriminellen stark begehrt sind laut LKA bestimmte Fahrzeugteile, vor allem Katalysatoren. Betroffene Autofahrer, die morgens ihren Wagen starten wollten, wurden durch lautes Auspuffdröhnen auf den Diebstahl aufmerksam. Erst vor ein paar Tagen wurden in Schwerin zwei Tatverdächtige gefasst, die bei mindestens zwei Autos die Katalysatoren abgebaut hatten. Anwohner wurden durch den dabei entstehenden Lärm aufgeschreckt.

Weitere Fälle gab es dieses Jahr in MV bereits unter anderem in Bad Doberan und im Raum Grevesmühlen. Für die Ganoven ist der Diebstahl offenbar lukrativ: Aufgrund hoher Rohstoffpreise zahlen Schrotthändler Rekordpreise für gebrauchte Katalysatoren, die unter anderem Platin enthalten.

