﻿Immer mehr Waldbrände: Braucht MV eine Berufsfeuerwehr für das ganze Land?

Handel

Im Einkaufszentrum eröffnet am Freitag (9. Juni) ein neues Geschäft. In der ersten Filiale des Lego-Konkurrenten Bluebrixx an der Ostsee können Kunden Bausteine und Spezial-Sets zu Themen wie Autos, Star Trek und Mittelalter kaufen. Angebot, Öffnungszeiten – die Infos zum Spielzeugladen..