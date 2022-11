﻿In Broderstorf bei Rostock gibt es noch drei Landgasthöfe – was ist ihr Erfolgsrezept?

In vielen Orten müssen sie aufgeben, aber hier gibt es sie noch: Heimatgefühle auf dem Teller, rustikales Ambiente mit Charme – was machen die Landlokale in Broderstorf besser?

Broderstorf. Immer mehr Gasthöfe auf dem Land sterben aus – doch es gibt sie noch, die seltenen, rustikalen Perlen, die sich über Jahre hinweg beständig halten und allen Widrigkeiten trotzen. In Broderstorf existieren gleich drei. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Steak au four mit Kroketten, Sauer- oder Würzfleisch mit Bratkartoffeln, Eisbein mit Erbspüree und Sauerkraut – die altbewährten Gerichte der Mecklenburgischen Landküche sind und bleiben der Renner im Landgasthof „Zur Mooreiche“ direkt an der Rostocker Chaussee in Broderstorf direkt gegenüber der Bahnstation.

In der „Mooreiche“ in Broderstorf freut sich Jeanette Gründer auf ihre Gäste. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir sind schon für Weihachten nächstes Jahr fast ausgebucht. Dieses Jahr mussten wir fast 1000 Gästen absagen“, sagt Jeanette Gründer, Chefin der Mooreiche, die das Lokal mit der anheimelnden Gemütlichkeit in der Gaststube schon seit 13 Jahren erfolgreich führt. „Wir sind hier ein eingeschweißtes Team, das merken auch die Gäste. Es ist dieses Stück Bodenständigkeit, das die Leute schätzen“, sagt die Gastwirtin über den Charme des Landgasthofes.

Wild und Ente und beliebte Klassiker sind heiß begehrt

Vielleicht sind es auch die wiederkehrenden Rituale, wie die Ente ab November, die Verlässlichkeit ausstrahlen. „Die Leute fragen schon im Sommer nach, wann es wieder Ente gibt.“ Ab Oktober locken immer Wildgerichte von heimischen Jägern. Haben denn die Broderstorfer mehr Hunger, wenn es hier so gut läuft? „Wir haben einen guten Ruf, wir kochen hier immer frisch und machen alles selbst“, so die Broderstorferin.

Die Amerika-Liebhaberin hat auch ihre geliebten Spareribs auf die Karte gesetzt. „Da haben wir in der Küche so lange ausprobiert, bis sie so waren, wie sie sein sollten“, lacht die 60-Jährige. Was der Renner auf der Karte ist? „Schon die Klassiker wie Steak au four oder Eisbein“, sagt sie. Aber auch Leibgerichte wie Rouladen oder Leber stehen auf der Karte. „Die Gäste kommen auch aus Rostock, Tessin, Kessin, Dummerstorf und Sanitz.“

Im „Lindenkrug“ in Pastow serviert Inhaberin Gabriele Noak ihre Medaillon-Pfanne und einmal Sauerfleisch – beides sehr beliebte Gerichte hier. © Quelle: Ove Arscholl

„Diesen Sommer wurden wir fast überrannt“

Den Zulauf aus Sanitz, seit dort das Landrestaurant Mecklenburg geschlossen hat, spürt auch Gabriele Noak in ihrem Landgasthof Lindenkrug im Lindenweg in Broderstorf-Pastow. Die 52-Jährige betreibt das Lokal, das etwas versteckt in einem Wohngebiet liegt, seit 22 Jahren – anfangs als One-Woman-Show. „Ich bin damals so reingestolpert. Ich habe mir alles selbst angeeignet, musste aber auch einstecken lernen“, resümiert die passionierte Gastwirtin heute. Inzwischen kann man in dem Lindenkrug auch übernachten und kegeln.

„Die Nachfrage ist groß. Wir profitieren auch von den Urlaubern. Diesen Sommer wurden wir fast überrannt“, weiß die Gastronomin. Vor allem zu Aktionstagen, wie dem Schnitzeltag am Donnerstag, sind meist alle Plätze ausgebucht. „Ohne Reservierung geht da nichts.“ Ein besonderes Highlight: Wer als Geburtstagskind an seinem Ehrentag im Lindenkrug isst, bekommt sein Hauptgericht geschenkt. Die Karte ist so, wie sie in einem typischen Landgasthaus zu erwarten ist.

Deftig und reichhaltig darf es hier durchaus sein

„Das Filetpfännchen wird gern genommen, es ist sehr reichhaltig, wie man heute so sagt“, lächelt Gabriele Noak. Dabei gilt deftig auch heute noch, passend zum Eisbein, aber das fehlt auf der Karte. „Eisbein gibt es bei meiner Schwester, deshalb habe ich das nie gemacht“, sagt Jeanette Gründer. Ihre Schwester, Silvia Krautzik, betreibt „Uschis Gasthof“ an der Hauptstraße in Broderstorf.

In „Uschis Gasthof“ in Neuendorf ist Silvia Krautzik die Chefin. Am 2. Advent ist hier Brunchzeit. © Quelle: Ove Arscholl

Eigenständige Frauen mit einem Herz für Landküche

Allerdings stehen hier die Zeichen gerade wegen Personalmangels vorrangig auf Essen nach Bestellung. „Mittagstisch und Abendkarte haben wir nicht mehr, dafür bieten wir Brunchtage wie zum zweiten Advent. Für Familienfeiern und Feste sind wir aber da“, erklärt Krautzik, die ihre Landgasthof damals von den Eltern der beiden Schwestern übernommen hat.

Was sich auf einen Bick erschließt und vielleicht mit das Geheimnis der Landgasthöfe in Broderstorf ist – alle werden von eigenständigen Frauen geführt, die wissen, was sie wollen und sich mit ganzem Herz der heimatlichen Landküche verschrieben haben.