﻿In Hamburger Kliniken gibt es Butter nur noch für Privatpatienten: Wie ist es in MV?

Parchim/Rostock. Die Butter vom Brot genommen – das hat der private Krankenhausbetreiber Asklepios in seinen sieben Hamburger Kliniken mit den Kassenpatienten gemacht. Um Kosten einzusparen, bekommen diese aktuell nur noch auf Nachfrage Joghurt-Butter für Frühstück und Abendbrot gereicht – ansonsten gibt es standardmäßig Margarine.

Der Grund: Die Speiseversorgung ist durch Inflation und entsprechende Anpassungen im Einkauf, Transport und bei der Energie um 2,6 Millionen Euro teurer geworden, sagt Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz.

Warum gibt es noch Butter für Privatpatienten? Dass die Butter nur bei den Kassenpatienten in den Hamburger Asklepios-Kliniken gestrichen wurde, hat nichts mit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu tun. Bei Privatversicherten und Selbstzahlern ist vertraglich mit den Versicherungen geregelt, was ihnen zusteht. Neben Butter gehört dazu beispielsweise auch, dass Markenprodukte gereicht werden müssen, erklärt Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz. Er betont: „Butter bleibt eine Geschmacksache, ist für den medizinischen Behandlungsprozess und den Genesungserfolg nicht von Relevanz.“

Die enormen Mehrkosten sind auch für die Kliniken im Nordosten eine Mammutaufgabe. Die Krankenhäuser in MV versuchen hingegen meist an anderen Stellen zu sparen.

Die Universitätsmedizin Greifswald spricht von Kostensteigerungen durch die Inflation im zweistelligen Prozentbereich. Denn im Vergleich zu anderen Unternehmen können die Gesundheitseinrichtungen die höheren Preise nicht an ihre Patienten weitergeben. Ihr Budget ist an die Pauschalen gebunden, die vor der Krise mit den Krankenkassen ausgehandelt wurden. Einen Inflationsausgleich habe es bislang nicht gegeben.

Heimisches Obst und Gemüse im Klinikum Südstadt Rostock

In den Häusern der Asklepios-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern müssen die Patienten allerdings nicht mit kulinarischen Einsparungen rechnen, teilt der Sprecher weiter mit. Das liege unter anderem daran, dass unterschiedliche Lieferanten mit dementsprechend unterschiedlichen Preisen die Kliniken in Parchim und Pasewalk sowie die dazugehörigen MediClin-Standorte in Waren (Müritz), Plau am See und Trassenheide auf Usedom beliefern.

Felix Viergutz, Küchenleiter im Klinikum Südstadt Rostock © Quelle: Klinikum Südstadt

Verzichten müssen hingegen die Patienten am Klinikum Südstadt Rostock aufgrund der gestiegenen Lebensmittelkosten. „Die sonst üblichen kleinen Aufmerksamkeiten, wie ein Stück Schokolade oder Kekse, haben wir ein wenig reduziert. Bei Obst und Gemüse setzen wir eher auf heimische Sorten und nicht mehr so oft auf teure Ware aus fernen Ländern“, sagt der Küchenchef der Südstadtklinik, Felix Viergutz. Das gelte gleichermaßen für Kassen- und Privatpatienten.

Krankenhäuser in MV setzten auf Einkaufsvorteile bei Speisen

Von guten Einkaufskonditionen durch ihre jeweiligen Verbünde profitieren die Unimedizinen in Rostock und Greifswald sowie das Helios Hanseklinikum in Stralsund und die Sana Klinik in Wismar. Hauptaugenmerk hier: Energiesparen. Wie Volker Knauer, Sprecher der Sana Kliniken, aufzählt, werden in Wismar unter anderem Heizkörper in Fluren runterreguliert, das Warmwasser teilweise in den Toilettenräumen für Mitarbeiter, Besucher und in den Wartebereichen abgestellt sowie Sparduschen installiert.

An der Unimedizin Rostock wurde sogar ein entsprechender Ideen-Wettbewerb unter den Mitarbeitern ausgerufen. Infolgedessen wurden beispielsweise auf den Stationen Trinkwasserspender installiert, wodurch jährlich mehr als 750 000 Trinkflaschen und deren Transport sowie Entsorgung eingespart werden, erklärt Sprecherin Susanne Schimke.

Die Gesundheitsversorgung habe hingegen höchste Priorität und daran werde auch nicht gespart – weder bei Diagnostik noch in der Therapie. Das betonen alle Krankenhäuser.