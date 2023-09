﻿Auch wegen besserer Bezahlung: In MV gibt es immer mehr männliche Erzieher

Rostock/Schwerin. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil männlicher Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern um rund sechs Prozent gestiegen – das ist mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Laut Gewerkschaften liegt das wohl auch daran, dass sich die Arbeitsbedingungen zumindest in finanzieller Hinsicht verbessert haben. Kitas begrüßen die Entwicklung.

Während 2012 in MV noch 328 Männer in Kitaeinrichtungen tätig waren (rund drei Prozent) waren es 2022 1251. Das sind rund neun Prozent der insgesamt 13 928 Personen in den Kindertagesstätten in MV. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Im selben Vergleichszeitraum ist der Anteil männlicher Fachkräfte in Kitas deutschlandweit nur um 3,8 Prozent gestiegen.

Erzieher können männliche Beszugspersonen sein

„Diese Entwicklung ist absolut zu begrüßen“, meint Daniel Taprogge, Verdi-Gewerkschaftssekretär. Mehr Männer in den Kitas habe sowohl positive Auswirkungen auf das Team als auch auf die Kinder. „So wird es immer normaler, dass Männer pädagogische Arbeit übernehmen.“ Außerdem können Erzieher männliche Bezugspersonen sein, die vor allem in Familien mit alleinerziehenden Müttern fehlen, findet Anne Meuser, Leiterin des Kitahauses „Sonnenblume“ in Rostock.

Daniel Taprogge, Gewerkschaftssekretär Verdi Schwerin. © Quelle: Annett Meinke

Woran es liegt, dass sich immer mehr Männer für den sozialen Beruf entscheiden, können die Gewerkschaften nur mutmaßen. „Zum einen gab es 2005 eine Aufwertungskampagne für den Bereich. Viele Kitas, nicht nur die in kommunaler Trägerschaft, zahlen inzwischen nach Tarif, der regelmäßig steigt“, sagt Daniel Taprogge. Ab Mai 2024 erhalten pädagogische Fachkräfte laut Tarif zwischen 3300 bis 4400 Euro brutto monatlich.

Land braucht mehr pädagogische Fachkräfte in Kitas

„Je attraktiver ein Job wird, desto mehr interessieren sich dafür“, bestätigt auch Annett Lindner, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Bildung. Auch wenn sich immer mehr freie Träger den Tarifverträgen anschließen, liege das mittlere Bruttogehalt derzeit bei nur 2700 Euro monatlich.

Taprogge erklärt sich den Anstieg männlicher Erzieher auch mit einem gesellschaftlichen Wertewandel: „Durch Aktionen wie den Boys- oder Girlsday können schon Schulkinder in Berufe schnuppern, die eher männlich oder weiblich geprägt sind.“

Eine Chance kann die Entwicklung hinsichtlich des Fachkräftemangels sein. In diesem Jahr muss das Land nach eigenen Angaben 300 neue Stellen besetzen – auch weil das Bildungsministerium MV plant, ab September 2024 den Schlüssel in der Kita-Betreuung von 15 auf 14 Kinder zu senken. Das wird das Land 15 Millionen Euro kosten. Noch ist die Neuerung nicht beschlossen, gerade werden die Verbände dazu angehört.

OZ