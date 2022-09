Bio-Fleisch, Butter, schöne Klamotten: Weil die Preise immer weiter steigen, schränken sich viele Rostocker ein. Das bekommt der Einzelhandel zu spüren, der Umsatz ist deutlich zurückgegangen. Wir haben Menschen auf der Straßen gefragt, woran sie jetzt sparen.

Rostock. Ob teure Lebensmittel, Energie oder Sprit – im Zuge der Inflation sind die Lebenshaltungskosten in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen. Um gegenzusteuern, wird in vielen Familien der Gürtel enger geschnallt, auch in Haushalten, die nicht am Existenzminimum leben.

„Wir kaufen zum Beispiel fast kein Bio-Fleisch mehr“, sagt Frederike Deters aus Rostock. Das sei nicht mehr drin. Bei den Preisen im Supermarkt, berichtet die 24-Jährige, lohne es sich teilweise, beim Lieferdienst zu bestellen. Ihr Freund Valentin Witt fasst das wie folgt zusammen: „Wir essen oft weniger frisch wegen der Inflation.“ Das Paar ist vor Kurzem zusammengezogen und habe daher auch die doppelten Streaming-Abos gekündigt. „Und Klamotten werden jetzt eher im Sale gekauft“, ergänzt Frederike Deters.