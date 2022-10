﻿Influenza und Norovirus sind zurück in MV: Was Experten nun raten

Neben dem Coronavirus beschäftigen Ärzte und Behörden zurzeit weitere Infektionskrankheiten in MV: So seien bereits ungewöhnlich viele Grippefälle gemeldet worden. Nach Corona wird zudem das Norovirus am häufigsten gemeldet.

Rostock. Die Influenza ist zurück – dazu ungewöhnlich früh im Jahr. Die Hochsaison der Grippe erreicht den Nordosten in der Regel erst ab Februar. Krankenkassen und Landesgesundheitsamt (Lagus) melden aber bereits jetzt einen Anstieg von Grippeerkrankungen.

„Schon jetzt sind unserem Landesamt für Gesundheit und Soziales im Gegensatz zum Vorjahr erste Influenza-Fälle gemeldet worden“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in der vergangenen Woche in Schwerin. Experten rechnen demnach wegen des abnehmenden Immunschutzes und der Lockerung der Corona-Maßnahmen mit deutlich mehr Fällen.

Gesundheitsbehörde: Erreger deutlich aktiver als in Vorjahren

In der aktuellen Saison 2022/2023 (Stand 18. Oktober) wurden dem Lagus bislang insgesamt 29 Influenza-Infektionen in MV gemeldet. Das sind allerdings nur die offiziell bekannten. Hinzu kommen viele nicht gemeldete Infektionen. „In der Vorsaison gab es im Vergleichszeitraum keine Meldungen. Im ARE-Bericht zeigen die Diagramme außerdem, dass die Aktivität der Erreger von Atemwegserkrankungen derzeit deutlich höher als in den Vorjahren liegt“, teilt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling mit.

„Schon jetzt sind unserem Landesamt für Gesundheit und Soziales im Gegensatz zum Vorjahr erste Influenza-Fälle gemeldet worden“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). © Quelle: Martin Börner

Grundsätzlich überwacht das Landesgesundheitsamt mit Sitz in Rostock Atemwegserkrankungen wie die Grippe von der jeweils 40. Kalenderwoche eines Jahres bis zur 15. Kalenderwoche des darauffolgenden Jahres. Meldedaten liegen also seit knapp drei Wochen vor. Influenzafälle gab es in diesem Jahr allerdings auch vermehrt über den Sommer.

Viele Influenza-Fälle während der Sommermonate

Zwischen der 16. und der 39. Kalenderwoche 2022, also außerhalb der Saison, wurden dem Lagus 1142 Influenza-Fälle übermittelt. „Diese Zahl ist relativ hoch und zeigt, dass es tatsächlich leichte Verschiebungen in dem Sinne gegeben hat, dass viele Influenza-Infektionen auch außerhalb der ,klassischen Saison‘ aufgetreten sind“, so Anja Neutzling weiter.

Mit Verweis auf die Ständige Impfkommission empfiehlt das Gesundheitsministerium besonders Vorerkrankten und Menschen über 60 Jahren eine Immunisierung gegen Influenza. Ministerin Stefanie Drese zufolge sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Eine einmalige Impfung zwischen September und November reiche aus.

Kinderärzte in MV behandeln schon jetzt Fälle von Influenza A

Die Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz haben während der Corona-Pandemie laut der Krankenkasse Barmer eine richtige Grippewelle bisher weitgehend verhindert. Das zeige eine Analyse der Kasse. Im Schnitt gebe es allerdings im bisherigen gesamten Jahr 2022 wieder deutlich mehr Krankschreibungen wegen Grippe als im Vorjahr. So seien in diesem Jahr deswegen von Januar bis Mitte September durchschnittlich 74 Prozent mehr Barmer-Versicherte aus Mecklenburg-Vorpommern krankgeschrieben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Wir sehen erste Fälle der Influenza A. Die taucht zu dieser Jahreszeit eigentlich zuerst im Süden Deutschlands auf und bei uns erst im Januar und Februar. Das ist ungewöhnlich“, berichtet Steffen Büchner, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV. © Quelle: Ove Arscholl

Kinderärzte im Nordosten behandeln zurzeit schon erste Grippefälle. „Wir sehen erste Fälle der Influenza A. Die taucht zu dieser Jahreszeit eigentlich zuerst im Süden Deutschlands auf und bei uns erst im Januar und Februar. Das ist ungewöhnlich“, berichtet Steffen Büchner, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV. Weiter sagt er: „Die Grippesaison 2021/22 fand bei uns erst im Juni statt – und jetzt beginnt schon die neue Welle.“ Darunter seien auch schon schwere Fälle. Als Konsequenz daraus rät der Güstrower Kinderarzt, sich in diesem Jahr frühzeitig gegen die Grippe impfen zu lassen.

Wieder mehr Noroviren nachgewiesen – Fallzahlen aber moderat

Am häufigsten nach dem Coronavirus wird dem Landesgesundheitsamt zurzeit allerdings das Norovirus gemeldet. Im vergangenen Jahr meldete das Lagus mit Sitz in Rostock so viele Infektionen mit dem Norovirus wie seit zehn Jahren nicht. In diesem Jahr sieht das aber anders aus. „Erkrankungen durch das Norovirus sehen wir zurzeit sowohl von der Fallzahl als von der Schwere her nicht über Gebühr“, sagt Kinderarzt Steffen Büchner.

Noroviren gehören zu den häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten in Deutschland. Sie verursachen neben Übelkeit, Bauchschmerzen und leichtem Fieber meist schwallartiges Erbrechen, oft zeitgleich begleitet von Durchfall. Viele Kleinkinder müssen sich innerhalb weniger Stunden mehr als ein Dutzendmal übergeben.