﻿Warnow-Klinik Bützow meldet Insolvenz an: Wie es für Mitarbeiter und Patienten weitergeht

Hoffnung für Denkmal

Millionen-Objekt: Investor will maroden Rügendamm-Bahnhof in Stralsund sanieren

Der Preetzer Bauunternehmer Matthias Gabel hat den Rügendamm-Bahnhof gekauft, der Bauantrag ist gestellt. Der Investor will den alten Bahnhof für rund vier Millionen Euro sanieren. Was künftig in dem über 80 Jahre alten Denkmal zu finden sein wird, verrät Bauherr Gabel.