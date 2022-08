﻿IT-Probleme: Erste neue Korvette „Köln“ kommt erst 2025 nach Rostock

Die fünf Korvetten am Marinestandort Rostock sollen Zuwachs bekommen: Fünf neue Korvetten werden derzeit gebaut, die erste, die „Köln“ ist fast fertig. Aber eben nur fast: Das Computersystem fehlt noch. Das hat Folgen.

Die Korvette „Köln“ im April vor ihrer Taufe am Ausrüstungskai der Werft Blohm+Voss in Hamburg

Rostock. Die gute Nachricht für die Deutsche Marine: Die neue Korvette „Köln“ schwimmt und fährt auch schon. Die schlechte: Wegen Problemen mit der Software wird sie voraussichtlich erst 2025 in Dienst gestellt – ein Jahr später als zuletzt und drei Jahre später als ursprünglich geplant.

Das in Rostock beheimatete 1. Korvettengeschwader erhält mit dem zweiten Baulos insgesamt fünf neue Boote des Typs K 130, von denen bereits fünf in Dienst sind. Die „Köln“ wird die erste davon sein.

Bereits 7000 Kilometer gefahren

Im Juni und Juli absolvierte sie ihre ersten Testläufe, bei denen vor allem Antrieb und Technik erprobt wurden. Bis zu 18 Mann der künftigen Besatzung waren bei den rund 3800 Seemeilen (rund 7000 Kilometer), die die „Köln“ dabei zurückgelegt hat, mit an Bord. Sie unterstehen allerdings noch einem Werftkapitän des Industriekonsortiums unter Führung der Lürssen Werft.

„Ich habe einen sehr guten Eindruck gewonnen. Es wird deutlich, dass 15 Jahre Erfahrung mit der K 130 in den Neubau eingeflossen sind“, sagt der designierte Kommandant der „Köln“, Fregattenkapitän Alexander Horn.

Kinderkrankheiten wurden beseitigt

Die erste Korvette dieses Typs, die „Braunschweig“, war 2008 in Dienst gestellt worden. Damals wurden ihr noch mehrere Kinderkrankheiten attestiert, die jedoch laut Horn inzwischen beseitigt wurden. „Die Korvetten haben sich in vielen Einsätzen bewährt. Das hat die Entscheidung zum Nachbau des Typs erleichtert.“

Ein Problem sei etwa gewesen, dass die Zahl der Kojen an Bord sehr knapp bemessen war. „Es war daher schwierig, neben der rund 60-köpfigen Besatzung zusätzliche Marinesoldaten oder etwa ein Drohnen-Team unterzubringen“, erklärt Horn. Die neuen Korvetten haben nun sechs Kojen mehr. Sie seien zudem nach Wünschen der Besatzung moderner und wohnlicher gestaltet worden als auf den ersten Booten.

Technik nicht mehr so störanfällig

Bei der Technik wurde einiges modernisiert, vom Navigationssystem über das Computernetzwerk bis hin zum Feuerschutz. „Die Technik ist jetzt robust, auf neuestem Stand und leichter zu warten“, sagt auch Kenneth Harms, Kommandeur des Korvettengeschwaders.

Auffälligste und auch von außen sichtbarste Neuerung ist das neue Hauptgeschütz „Super Rapid“: „Es ist stark digitalisiert und leistungsfähiger als das Vorgängermodell“, erklärt Harms. Die Beladung erfolge – anders als bei der alten „Oto Melara“ – komplett automatisch, die Schussrate ist mit bis zu 120 Schuss pro Minute deutlich höher.

Erste Kanoniere in Parow ausgebildet

Eine der neuen Kanonen ist auch schon in der Marinetechnikschule in Parow installiert. „Zwei meiner Artilleriemeister wurden bereits daran ausgebildet und sind sehr zufrieden“, sagt Horn.

Ansonsten sei die „Köln“ rein äußerlich für Laien nicht von ihren Vorgängern zu unterscheiden. Das ist auch so gewollt: Um die fünf neuen Boote schneller zur Verfügung zu haben, wurde bewusst kein neuer Typ, sondern ein zweites Baulos des bewährten Designs bestellt.

Außerdem gilt bei der Marine das Wechselbesatzungsprinzip: Die einzelnen Crews sollen problemlos von einem Boot zum anderen wechseln können, ohne sich groß umstellen zu müssen. So können etwa Besatzungen nach einer bestimmten Zeit getauscht werden, während die Boote im Einsatzgebiet bleiben.

Eigentliches Bauprogramm voll im Plan

So viel schneller werden die neuen Korvetten am Ende aber nun möglicherweise doch nicht fertig. Zwar ist das Bauprogramm voll im Plan: „Die ,Emden‘ ist in der Endausrüstung, bei der ,Karlsruhe‘ sind Vor- und Achterschiff verschweißt, die beiden Hälften der ,Augsburg‘ sind im Bau und auch die ,Lübeck‘ ist auf Kiel gelegt“, zählt Harms auf.

Doch die Ausstattung mit dem Computer-Netzwerk, das fast alle Funktionen steuert, verzögert sich, da es offenbar noch nicht allen Ansprüchen genügt. Für die „Köln“ bedeute das derzeit: „Die ,Köln‘ kann fahren, aber noch nicht kämpfen“, sagt Harms.

Besatzung „Foxtrot“ steht bereit

Die Besatzung ist dagegen bereits vollzählig. Die Korvetten-Crews werden nach dem Nato-Alphabet benannt, die sechste Crew heißt daher „Foxtrot“. Auch die nächsten beiden Besatzungen werden nach Angaben der Marine derzeit bereits zusammengestellt. Die Gesamtzahl der Soldaten im Geschwader liege derzeit bei 775 Männern und Frauen. Am Ende werden es über 1000 sein.

Von Axel Büssem