﻿Festival in Rostock: Jazz in vielen Spielarten

Musik

Das Festival „See more Jazz“ geht vom 18 bis 20. August in Rostock über die Bühne. Die Festivalbesucher dürfen sich auf zwei glamouröse Abende mit internationaler Besetzung im Rostocker Zoo freuen und auf jazzige Pianoklänge am Sonntagvormittag in der Rostocker Kunsthalle.

