﻿Joachim Gauck bei OZ-Lesung in Rostock: Die Unterstützung für Ukraine ist eine Frage der Moral

Rostock. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat sich klar für die weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. „Der Ukraine nicht zu helfen, wäre moralisch verwerflich und politisch unsinnig“, sagte Gauck am Dienstag bei einer Lesung im Großen Saal des Rostocker OZ-Medienhauses.

Auf die Frage von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, ob es angesichts der hohen Verluste auf beiden Seiten nicht an der Zeit für Friedensverhandlungen wäre, entgegnete Gauck: „Wenn es nur darum geht, dass man nicht will, dass Menschen sterben, werden die Guten immer verlieren und die Gewissenlosen siegen.“ Für diese und andere Aussagen zum Ukrainekrieg erhielt Gauck viel Applaus von den etwa 200 Zuhörern.

Gauck äußert sein Unverständnis für Putin-Versteher

Gauck äußerte originell und wortreich sein Unverständnis dafür, dass immer noch viele Menschen im Osten aufseiten Russlands und seines Präsidenten Wladimir Putin sind. „Es gibt eine nachhaltige Bindung an eine Vergangenheit, die wir eigentlich mit Unwillen und Abscheu verbinden sollten.“

Denn die Sowjetunion habe zwar zusammen mit den West-Alliierten Deutschland von den Nazis befreit, „und dafür gebührt ihr bis heute Dank“. Doch die Dankbarkeit sei danach arg strapaziert worden, weil unter sowjetischer Knute gleich die nächste Diktatur aufgebaut worden sei.

„Bei Putin finden sich viele Merkmale des Kommunismus wieder“

Der Kommunismus sei zwar inzwischen überwunden, so der Altbundespräsident. Doch in Putins Russland würden sich fast alle Merkmale des einstigen kommunistischen Herrschaftssystems wiederfinden: das Fehlen freier Wahlen, freier Rede, unabhängiger Gerichte und Versammlungsfreiheit sowie ein Unterdrückungsapparat, der alle Bestrebungen, dieses zu ändern, im Keim ersticke.

Dass viele Menschen im Osten Putin weniger kritisch gegenüberstehen als etwa den USA, sei möglicherweise Folge eines Schutzmechanismus’, den sie zu DDR-Zeiten gelernt hätten: „Leg Dich nicht mit denen an, die haben schon mehrfach gezeigt, wozu sie in der Lage sind.“ Ähnlich hätten die Menschen in der DDR auch über ihre Führung gedacht, so Gauck.

Gauck: „Keine Charakterunterschiede zwischen Ost und West“

Dass heute nicht nur die Unterstützung für Putin, sondern auch für Rechtspopulisten im Osten größer sei als im Westen, sei auch eine Spätfolge der DDR. „Es gibt keine Charakterunterschiede zwischen Menschen in Ost und West. Aber Zahlen und Fakten belegen, dass die politische Landschaft im Osten eine andere ist als im Westen.“

Das liege auch an einem psychologischen Phänomen: „Man neigt dazu, aus schlechten Zeiten Gutes zu erinnern.“ Das sei nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen und auch nach dem Ende der DDR. „Einige Jahrzehnte später hört man wieder: ,Es war nicht alles schlecht.’“

Ex-Bundespräsident spricht von „Normalität des Ja-Sagens“ in der DDR

In der DDR hätten die Menschen aus politischer Ohnmacht vor allem auf Familie, Freunde und die engere Heimat geachtet. Es habe sich eine „Normalität des Ja-Sagens“ entwickelt, „auch in Situationen, in denen man es eigentlich nicht wollte“.

Den Anstoß zu seinem neuen Buch „Erschütterungen“, aus dem Gauck bei der gemeinsam mit der Thalia-Buchhandlung organisierten Veranstaltung las, habe aber nicht die Entwicklung in Deutschland gegeben, sondern die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016. „Dadurch ist mir die unglaubliche Erschütterung bewusst geworden, dass die liberale und offene Demokratie, die ich so schätze, nicht nur von außen durch Autokraten und Diktatoren bedroht ist, sondern auch von innen, von Menschen, die Angst vor Veränderungen haben.“

Viele Menschen „schätzen Sicherheit mehr als Freiheit“

Er habe für sein Buch Studien ausgewertet, die besagen, dass international etwa ein Drittel der Bevölkerung sagen, dass sie in der Regierung starke Strukturen wünschen und klare Ansagen ihrer Anführer. „Sie schätzen Sicherheit mehr als Freiheit“, meint Gauck.

So erkläre sich der Aufstieg von Rechtspopulisten: „Diesen Menschen sind die bisherigen konservativen Parteien zu lasch, sie wünschen etwas Härteres, damit es wieder so wird wie früher, als alles noch so schön übersichtlich war.“

Gauck empfiehlt: AfD-Wähler nicht ausgrenzen

Gauck lehnt aber eine Ausgrenzung dieser Gruppe, die in Deutschland vor allem die AfD wählt, ab: „Menschen, die sich politisch irren, sind keine Nazis. Ihnen muss gezeigt werden, dass auch eine liberale Demokratie in der Lage ist, Probleme zu lösen.“ Umgekehrt gelte: „Wenn die Politik zu viele Fehler macht, wählen die Unzufriedenen die, über die sich die ,Normalen’ am meisten ärgern“, so Gauck.

OZ