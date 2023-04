﻿10 000 neue Arbeitsplätze in der Energiebranche? Diese Berufe sind noch zu haben

Rostock. Jahrzehntelang hat MV darauf gehofft, nun tritt es ein: „Erneuerbare Energien werden für unser Land zu einem echten Jobwunder“, sagt Andree Iffländer, Vorstandschef des Windenergie-Netzwerks MV. In MV könnten in den kommenden Jahren 10 000 neue Arbeitsplätze entstehen: „Wenn wir die Ausbauziele erfüllen wollen, brauchen wir mindestens doppelt so viel Personal wie heute.“

Bei Windparkentwicklern, Anlagenherstellern, Stahlbauern und Elektro-Spezialisten gab es allein im Jahr 2020 knapp 14 000 Jobs in MV. Jahresumsatz der Branche: um die vier Milliarden Euro. „Der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Fundament für die industriepolitischen Ziele des Landes“, so Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Am Sonnabend feiert sich die Branche beim „Tag der erneuerbaren Energien“ mit Veranstaltungen im ganzen Land.

Die Auftragsbücher der Firmen in MV sind voll

Vor allem die „Großen“ der Branche wachsen: Nordex hatte erst am Donnerstag einen neuen Großauftrag aus Litauen verkündet, soll elf Turbinen „made in Rostock“ ins Baltikum liefern. Wenige Tage zuvor gab es einen großen Auftrag von RWE für einen Windpark in Niedersachsen. Im Jahr 2023 will der Konzern bis zu 700 Turbinen in Rostock fertigen. 770 Mitarbeiter beschäftigt der Windradbauer in der Hansestadt, in diesem Jahr sollen mindestens 75 hinzukommen.

Ähnlich ist die Lage bei Eno Energy. Das Unternehmen aus Rerik produziert ebenfalls in Rostock. Sprecherin Charline Völkel: „Nach einer eher geringen Auftragslage bis 2021 sind die Aufträge kontinuierlich gestiegen. Wir stellen uns auf die stark wachsende Nachfrage auch personell ein.“ Eno Energy hat aktuell 36 Stellen ausgeschrieben – auch im Bereich „Solar-Energie“. Das Reriker Unternehmen steigt in das Photovoltaik-Geschäft ein.

Nordex hat in diesem Jahr die Fertigung der neuen Turbinenhäuser vom Typ Delta 4000 N163/6.X in Rostock aufgenommen. © Quelle: Ove Arscholl

Auch das Geschäft mit anderen erneuerbaren Energien boomt: Der Wasserstoff-Pionier Apex Energy aus Laage hat vor wenigen Tagen den Grundstein für eine Wasserstoffproduktion in Bremen gelegt, die eines der größten deutschen Stahlwerke versorgen soll. Am Freitag dann die Nachricht: Apex baut die Wasserstofftankstellen für die neue Wasserstoff-Busflotte des Nahverkehrsunternehmens Rebus im Landkreis Rostock. 28 Jobs bietet Apex aktuell.

Rostocker Firma wegen Energiewende „ausgebucht“

Das Rostocker Unternehmen SEAR plant und baut die Elektrotechnik für Offshore-Windparks und -Plattformen. „Die aktuellen Entwicklungen haben noch einmal für eine ganz andere Dynamik am Markt gesorgt, von der auch wir profitieren“, so Alexander Ciupka, geschäftsführender Gesellschafter. Die Auftragslage sei so gut, dass SEAR nicht mehr jeden Auftrag aufnehmen könne.

„Auch für andere Branchen kann der Boom der erneuerbaren Energien ein Jobmotor sein: Die Branche braucht beispielsweise eine ganze Flotte neuer Versorgungs- und Errichterschiffe für Windparks auf See. Das muss ein Thema für unsere Werften sein“, so Andree Iffländer. Wirtschaftsminister Meyer wirbt für den Bau von Plattformen für Windparks auf See: „Unsere Werften verfügen bereits über Erfahrungen mit dem Offshore-Plattformbau.“ Allein Deutschland brauche bis 2035 rund 30 solcher Plattformen.

Personal wird zum Engpass

Die große Sorge: Der Fachkräftemangel könnte den Boom bremsen. „Ingenieure, Monteure, Elektrotechniker, aber auch Juristen, Meeresbiologen, Konstrukteure: Die Branche sucht für zig Berufe Personal“, sagt Iffländer. Ein Ingenieur in der Branche steigt mit 50 000 Euro Jahresgehalt ein.