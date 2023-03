﻿„Jugend forscht“: Rostocker Schülerinnen entwickeln mit Hilfe von Regenwürmern neue Folie

Wie bekommen wir Plastiktüten ohne Plastik, wie helfe ich Älteren oder wie halte ich Tümpel sauber? Beim Landeswettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ am 14. und 15. März in der Rostocker Stadthalle stellen Nachwuchsforscher aus MV ihre Projekte vor.

Rostock. Sechs Regenwürmer testen gerade die neue Folie: Aristoteles, Marie Curie, Sokrates, Greta Thunberg, Albert Einstein und Galileo Galilei heißen die Tester. Die leben und „arbeiten“ in einem mit Erde gefüllten Laborglas, das Klara Hansen gerade in den Händen hält. „Wir forschen seit einem halben Jahr an einer neuen Folie, aus der Verpackungsmaterial entwickelt werden soll“, sagt die 16-Jährige aus Rostock. Zusammen mit Jae Baumgarten (15) und Lene Krüger (15) will Klara eine „nachhaltige Lösung für das Müllproblem“ entwickeln – mithilfe eines natürlichen Geliermittels, das aus Algen gewonnen wird und Agar heißt. Beim Landeswettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ am 14. und 15. März in der Rostocker Stadthalle wollen die Schülerinnen ihr Projekt, das kurz gefasst mit „Algen als Erdölersatz“ bezeichnet werden könnte, vorstellen.