Jugendweihen 2023 im Überblick: Die schönsten Bilder der Feiern in MV

Wohnung in Neustrelitz nach Feuer unbewohnbar

In einer Wohnung in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Sie ist nun unbewohnbar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Steckdose aus. An dieser befanden sich mehrere Geräte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei 30 000 Euro.