﻿Kein Personal, zu wenig Kundschaft: Immer mehr Läden in MV bleiben sonntags zu

Einzelhändler in Ferienregionen an der Ostsee verzichten auf das Sonderrecht, ihr Geschäft am Sonntag zu öffnen. Es lohnt sich nicht mehr, weil bei den Urlaubern das Geld nicht mehr locker genug sitzt. Sogar eine große Supermarktkette streicht den Sonntagsverkauf.

Rostock. Die Bäderregelung für Geschäfte verliert in MV offenbar an Attraktivität. Immer mehr Geschäfte in Tourismus-Orten, die sonntags öffnen dürften, machen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch mehr. „Wenn die Geschäfte aufmachen, wollen sie auch etwas verkaufen“, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord in Rostock. Das werde vor dem Hintergrund von Inflation und Energiekrise zunehmend schwieriger.

„Es muss betriebswirtschaftlich Sinn machen, wenn Händler sonntags öffnen“, erklärt Teetz. Nur um Präsenz zu zeigen, lohne sich das nicht. Sonntags sind die Kosten höher als an normalen Arbeitstagen, weil die gesetzlich vorgeschriebenen Lohnzuschüsse gezahlt werden müssen. Ausreichend Umsatz zu machen, dass sich das noch lohnt, werde dagegen immer schwieriger. Seit dem Sommer gelte überall das gleiche Bild, so Teetz: „Die Leute halten die Hand auf ihr Portemonnaie.“

Umsatz geht seit Juli zurück

In den Seebädern, die sonntags öffnen dürfen, sieht es nicht viel anders aus. Bei Urlaubern sitzt der Euro längst nicht mehr so locker wie noch vor einem Jahr. Großzügiges Shopping fällt für viele aus. Betroffen ist auch die Gastronomie. Statt Restaurantbesuch bestimmt der Supermarkt den Urlaubsspeiseplan. „Es gibt eine große Konsumrückhaltung“, erklärt Peter Volkmann, Geschäftsbereichsleiter für Handel bei der IHK Rostock.

Im Juli ging der Umsatz im Einzelhandel preisbereinigt bundesweit um knapp drei Prozent zurück. Wenn auch noch Personal fehlt, dampfen die Firmen ihre Öffnungszeiten ein. „Die Bäderregelung ist ein Angebot für den Handel, das man annehmen kann, aber nicht muss“, erklärt Volkmann. Vor dem Hintergrund steigender Kosten, etwa für Energie und Löhne, rechne sich dieses Angebot immer seltener.

Geschäfte streichen Öffnungszeiten wegen Personalmangel

Gabriele Protsch, Inhaberin des Modegeschäfts Anna Leschke in Warnemünde, hat wie viele Händler in ihrer Nachbarschaft den verkaufsoffenen Sonntag für sich abgeschafft. Ein Hauptgrund ist fehlendes Personal. „Vor Corona hatte ich vier Angestellte, jetzt gibt es noch eine Mitarbeiterin mit 20 Stunden in der Woche.“ Wollte sie am Sonntag öffnen, müsste sie selbst im Laden stehen – jede Woche. „Ich bin auch nur ein Mensch“, sagt die Unternehmerin.

Auch an den Werktagen stutzte sie ihre Öffnungszeiten zusammen. Der Tag startet erst um 12 Uhr, statt um 10.30 Uhr, Ladenschluss ist bereits eine Stunde früher um 17 Uhr. „Meine Nachbarn haben sich am Anfang gewundert, als ich so früh abschloss.“ Statt offener Tür setzt sie zunehmend auf persönliches Einkaufen mit Termin. Kundinnen kommen zur Outfit-Beratung und können sich ungezwungen im Laden bewegen.

Edeka-Märkte in Ferienorten bleiben sonntags zu

Auch Supermärkte verabschieden sich bereits von der Bäderregelung: In Kühlungsborn bleiben seit Anfang September zwei Edeka-Märkte sonntags zu. Auch auf der Insel Rügen öffnen die meisten Edekas ihre Türen am siebten Tag der Woche nicht mehr. Begründung: mehr Rücksicht auf die Mitarbeiter, sinkender Umsatz, steigende Energiekosten. Die 2019 in ihrer jetzigen Form eingeführte Bäderregelung erlaubt die Sonntagsöffnung von Geschäften von 12 bis 18 Uhr von Mitte April bis Ende Oktober. Sie gilt in 76 Orten und Ortsteilen in MV.