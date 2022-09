Unwetter zieht über MV: Stromausfall auf der Mela in Mühlengeez

Die Unwetterwarnung des Wetterdienstes kam am Donnerstag pünktlich zum Start der Agrarmesse Mela in Mühlengeez (Landkreis Rostock). Am frühen Nachmittag sorgte Starkregen für einen Stromausfall auf dem kompletten Gelände. Inzwischen hat sich der Stromanbieter zum Vorfall geäußert.