﻿Kinderkliniken in MV am Limit: Warum das zu verhindern gewesen wäre

Die Kinderkliniken im Land steuern auf eine neue Krise zu, die Zahlen der Kinder mit schweren Atemwegsinfekten nimmt weiter zu. Dabei hätte das Schlimmste verhindert werden können, wenn die Politik – auch in der Schweriner Staatskanzlei – die Lage der Kindermedizin in MV nicht seit Jahren ignorieren würde, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.

Rostock. Jetzt rächt sich bitter, wovor Kinderärzte lange gewarnt haben und was die Politik – auch die in Schwerin – seit Jahren ignoriert hat: Die Welle von Atemwegsinfekten bei den Jüngsten droht Kinderarzt-Praxen und -Kliniken in MV zu überrollen. Noch gibt es genügend freie Betten in den Kinderkliniken. Aber noch ist der Höhepunkt auch nicht erreicht.