﻿„Die Situation ist katastrophal“: Kinderarztpraxen in MV sind am Limit

Rostock. Die Schlange der Wartenden reicht einmal durch den Wartebereich bis in den Hausflur. Cornelia Rinke kommt aus ihrer Praxis. „Auch wir sind von der Krankheitswelle betroffen und arbeiten die nächsten Tage im absoluten Notbetrieb“, sagt sie, an die Eltern und Kinder vor der Tür gerichtet. Die Kinderärztin betont: „Wir versuchen alle mit Termin zu behandeln, aber es kann zu längeren Wartezeiten kommen – wir hoffen auf Ihr Verständnis.“

Damit ist ihre Praxis in der Südstadt kein Einzelfall. Deutschlandweit kursieren aktuell Infektionswellen, die für leere Kindergärten und volle Wartezimmer sorgen. „Das übersteigt die Kapazitäten von uns Kinder- und Jugendärzten deutlich“, fasst Rinke die aktuelle Situation zusammen.

Ohne Termin heißt es oft lange warten

Die Zahl der kleinen Patienten steigt stetig. Jeden Tag erreicht das Praxis-Team neue Terminanfragen per E-Mail oder Telefon. An der Tür hängt ein Zettel mit der Info, dass alle Kinder ohne einen Termin bitte bei umliegenden Ärzten Hilfe suchen müssen. Dass das jedoch gar nicht so einfach ist, musste auch Petra Gröber feststellen. Seit einer Woche versucht sie, für ihre Tochter einen Arzt zu finden. Sie hat schließlich in der Südstadt bei Frau Rinke per Mail angefragt und wurde dann zurückgerufen.

Erfahrung mit der langen Warteschlange vor der Praxis hat auch Antje Kirsten schon gemacht: „Wir haben letzte Woche von 8.30 bis 14 Uhr gewartet.“ Auf die langen Wartezeiten war sie nicht vorbereitet. Ihr Mann sei dort geblieben und habe zwischendurch etwas zu trinken und zu essen vorbeigebracht, erzählt Kirsten. „Als wir dran waren, meinte Frau Rinke zu mir, dass wir heute die 92. Patienten sind. Es ist verrückt, was die Ärzte leisten müssen – das ist ein Systemproblem“, sagt die Mutter. Heute möchte sie nur ein Attest abholen und hofft, dass es nicht allzu lange dauern wird.

Katja Gentzky wartet mit ihrer Tochter Luise (4) vor der Praxis. Bei der Vierjährigen steht ein Termin zur U8-Untersuchung an. Den hat sie schon im Oktober vereinbart, erzählt Katja Gentzky. „Letzte Woche hatte es uns auch erwischt, aber zum Glück ist Luise nun wieder fit. In der Kita waren zeitweise nur noch vier von 16 Kindern. Das ist ein absoluter Ausnahmezustand“, berichtet Gentzky.

„Die Situation ist katastrophal“, sagt auch Julia Rusch. Sie hat am Montag einen Krankenschein für ihre Tochter angefordert und konnte ihn jetzt, nach vier Tagen, abholen. Julia Rusch ist Mutter und Krankenschwester und kennt beide Perspektiven der aktuellen Situation sehr gut. Der Zustand geht schon ziemlich lange so, berichtet Rusch. Laut der Krankenhausmitarbeiterin haben nicht nur die Kinderarztpraxen Schwierigkeiten, Patienten, ob klein oder groß, zu versorgen, auch die Krankenhäuser arbeiten am Limit.

„In der Notaufnahme herrscht nachts eine Überlastung. Viele Erwachsene kommen mit Symptomen, mit denen sie auch zum Hausarzt hätten gehen können.“ Das sorgt für volle Notambulanzen und lange Wartezeiten für Akut-Patienten, kritisiert Julia Rusch, die gerade von einer Nachtschicht aus der Klinik kommt. „Das ist so einfach nicht mehr tragbar.“

Warum die Kinderarztpraxen gerade so voll sind

Auch Steffen Büchners Praxis in Güstrow hat mit einer Welle von schniefenden und fiebernden Kindern zu kämpfen. Den Grund für die Überlastung der Kindermedizin sieht der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV unter anderem in der aktuellen Verknüpfung aus den Influenza- und RS-Viren. Zusätzlich fehlen den Kindern durch die Corona-Maßnahmen die Antikörper, sagt der Kinderarzt: „Nicht zuletzt ist es auch die Folge vom social distancing, was wir zwei Jahre lang betrieben haben. Die Durchseuchung der letzten Jahre fehlt – das holen die Kinder jetzt nach“. Aus seiner Sicht war das social distancing zur damaligen Zeit aber die richtige Entscheidung. „Die Folgen muss unser Gesundheitssystem nun aushalten.“

Die Krankheitswelle überrascht auch Christin Stöwe nicht. Der fehlende Nestschutz macht sich ebenfalls bei ihren Kindern bemerkbar: „Nach der Corona-Isolation war das zu erwarten. Ich merke das ja auch bei mir selbst. Wenn die beiden krank sind, bin ich es kurz danach auch“, so die Mutter von zwei Kindern. „Wir hoffen, dass das für dieses Jahr jetzt das letzte Mal war.“

