﻿Klimawandel in MV: Meeresspiegel der Ostsee könnte um zwei Meter steigen

In Ägypten berät der UN-Weltklimarat, wie die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch verhindert werden könnten. Darauf will MV nicht warten: Das Land will für 110 Millionen Euro bis 2030 Dünen, Deiche und Schutzwände verstärken – weil der Meeresspiegel auch in der Ostsee steigt. Experten warnen: Die bisherigen Planungen reichen schon nicht mehr.

Rostock. Der Anstieg des Meeresspiegels – er ist das große Thema beim UN-Weltklimagipfel in Ägypten. Am Roten Meer diskutieren seit Wochenbeginn Vertreter aus 160 Staaten, wie der Klimawandel zumindest noch ausgebremst werden kann. Für die Planer im Schweriner Umweltministerium hingegen ist längst klar: MV wird sich auf heftigere Stürme und steigende Pegel einstellen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein bis 2030 will das Land deshalb mehr als 110 Millionen Euro investieren, um die Küsten vor den zunehmenden Naturgewalten zu schützen. Schwerin plant neue Deiche, neue Dünen und will sogar Straßen anheben. Experten aus dem Land sagen aber bereits: Das wird nicht reichen – schon gar nicht finanziell.

Bis zu zwei Meter mehr Meer?

Bund, Land und auch eine Expertenkommission der Vereinten Nationen gehen bislang davon aus, dass bis 2100 der Meeresspiegel in der Ostsee um bis zu 1,10 Meter steigen könnte. Eine neue Projektion der US-Weltraumbehörde Nasa geht beispielsweise für Wismar von einem Anstieg des Ostsee-Pegels von 94 Zentimetern in den kommenden knapp 80 Jahren voraus – wenn der Ausstoß der Treibhausgase weltweit nicht deutlich reduziert wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arne Arns ist Professor für Küstenschutz an der Universität Rostock.

„Das ist aber nur eines von verschiedenen Szenarien“, sagt Dr. Arne Arns. Der Ingenieur ist Professor für Küstenschutz und Küstendynamik an der Universität Rostock. „Sollten beispielsweise die großen Eisschilde auf der Welt plötzlich kollabieren, dann ist sogar ein Anstieg um 1,70 Meter oder mehr nicht auszuschließen.“

Neue Strategien: Sand statt Beton

Schon 2020 hatte das Land seinen neuen Masterplan für den Küstenschutz bis 2030 beschlossen und setzt neue Schwerpunkte: Während in den vergangenen Jahren massiv in Beton – zum Beispiel in das Sperrwerk am Ryck in Greifswald – investiert wurde, wollen die Küstenschützer nun lieber Millionen für Sand ausgeben. In die Aufspülung von Stränden und Dünen – unter anderem vor Heiligendamm, Boltenhagen, Lubmin, Ückeritz und Zingst. Insgesamt 50 Küstenschutz-Maßnahmen sollen in den kommenden sieben Jahren umgesetzt werden. Fast die Hälfte davon sind Aufspülungen.

Pro Jahr will das Land eine halbe Million Kubikmeter Sand bewegen. Der Kies stammt aus Lagerstätten im Meer – zum Beispiel vor Hiddensee, Rügen und der Darßer Schwelle. Aber auch Sand aus Ausbaggerungsmaßnahmen soll genutzt werden. Aus Sicht der Experten der richtige Weg: „Dünen und Strände zu verstärken – ja, das ist sinnvoll“, sagt Experte Arne Arns. Die Fachleute sprechen von einem „weichen Küstenschutz“. „Große Schutzbauten zu errichten, war in der Vergangenheit nicht immer zielführend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

110 Millionen Euro für neue Bauten

Doch das Land investiert auch in neue Schutzbauten – zum Beispiel in Rostock und Wismar, in neue Deiche rund um Prerow oder im Usedomer Hinterland. Insgesamt 110 Millionen Euro. Doch die werden nicht reichen, fürchtet Küstenschutz-Professor Arns.

Lesen Sie auch

Zwar sind die Planungen des Landes erst zwei Jahre alt, aber bereits veraltet. „Bund und Länder haben sich 2021 darauf verständigt, einen ,Klimazuschlag‘ von einem Meter bei allen neuen Küstenschutzbauten anzusetzen. Zukünftige Küstenschutzmaßnahmen in MV berücksichtigen dies bereits“, so Arns.