﻿Klinik-Streit: Ministerin Drese will alle 37 Häuser im Nordosten erhalten

Rostock. Der Disput um die Eckpfeiler für die bundesweite Krankenhausreform hält an. Die Angst vor unnötigen Schließungen ist groß. Nicht zuletzt in Flächenländern wie MV. „Jedes einzelne unserer 37 Krankenhäuser ist wichtig“, betont Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Sie drängt auf den Erhalt aller Einrichtungen im Nordosten, eine Öffnungsklausel und die Planungshoheit des Landes. Die Zukunftsfähigkeit der regionalen Versorgung ist einer der Schwerpunkte der am Mittwoch beginnenden 18. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock.

Krankenversicherungen: Gut 400 Häuser schließen

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) fordern indes eine stärkere Konzentration des bundesweiten Netzes. „Mit etwa 1250 Kliniken wäre eine gute Versorgung gesichert“, sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbands. Dieser beziffert den aktuellen Bestand auf 1675 Kliniken. Es bräuchte also rund 400 weniger.

„Patienten müssen weiterhin Zugang zu ärztlicher Versorgung haben, ohne dafür erst in die großen Zentren fahren zu müssen“, erklärt Jens Placke, Präsident der Ärztekammer MV. Zudem sei die Weiterbildung der jungen Ärzte abzusichern. „Wir hoffen, dass die Länder noch Einfluss auf die Gestaltung der Reform nehmen können“, so der Mediziner. Sonst sei die Versorgung der Menschen gefährdet.

Jens Placke ist Präsident der Ärztekammer MV. © Quelle: Katarina Sass

„Es ist aus unserer Sicht zwingend erforderlich, dass die Länder über das Leistungsspektrum und die Level von Krankenhäusern entscheiden“, bekräftigt Fabian Holbe aus Neuburg (Nordwestmecklenburg). Der Allgemeinmediziner verdeutlicht, dass bereits jetzt viele Hausarztstellen und zunehmend Facharztstellen in den Praxen vakant sind.

„Anders als andere Bundesländer hat MV bereits in den 1990er-Jahren seine Krankenhauslandschaft reformiert und modernisiert“, so Ministerin Drese. Sie erachte es jedoch als überfällig, den ökonomischen Druck auf die Krankenhäuser zu verringern.

Die Abkehr vom Fallpauschalen- zum Vorhaltesystem, das die Versorgung sichern soll, befürwortet auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Politiker, der an der Konferenz teilnehmen wird, betont: „Nicht die Ökonomie, sondern die Patienten müssen wieder im Mittelpunkt stehen.“

Gesundheitsbranche in MV erwirtschaftet Milliarden

Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung, innovative Medizinprodukte, Lebensmittel für die kommende Generation sowie neue Wege der Personalgewinnung und Start-ups bilden weitere Schwerpunkte des zweitägigen internationalen Branchentreffs.

„Als Schlüsselbranche hat sich die Gesundheitswirtschaft zu einem Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor in MV entwickelt“, sagt Lars Bauer, Geschäftsführer der BioCon Valley GmbH. Sie erwirtschaftete 2021 rund 6,5 Milliarden Euro.

