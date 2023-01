﻿Köche aus MV skeptisch zu Insekten im Essen: „MV ist nicht Berlin“

Insekten im Essen seiner Gäste kann sich der frühere Sternekoch Pierre Nippkow derzeit noch schwer vorstellen. Er ist inzwischen Junior-Chef im elterlichen Hotel „Haus am Meer“ in Graal-Müritz.

Dierhagen/Zinnowitz. Das Thema Insekten in Lebensmitteln ist derzeit in aller Munde – aber auch bald auf allen Tellern? Nach dem Willen der EU dürfen nach Mehlwürmern und Wanderheuschrecken nun auch Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln verarbeitet werden. Landen in MV jetzt auch öfter Käfer und Grillen auf der Speisekarte?

Pierre Nippkow (39) – früherer Sternekoch in der Ostseelounge in Dierhagen – kann sich das für den Nordosten schwer vorstellen. „Ich sehe das für MV nicht in den nächsten Jahren, es ist schon ein Unterschied zu Städten wie Berlin“, sagt der renommierte Koch, der vor einem Jahr in das elterliche Hotel und Restaurant „Haus am Meer“ in Graal-Müritz eingestiegen ist.

„Wir haben hier eine bodenständige Küche, viel älteres Publikum. Da ist das schwer vorstellbar“, sagt Nippkow. Hamburger Schnitzel, Steak au four und Entensülze kommen im Restaurant, das sogar noch durchgehend warme Küche anbietet, besonders oft auf den Tisch.

Er selbst sei durchaus experimentierfreudig und hätte keine Probleme, auch Insekten zu versuchen. „Ich würde Käfer oder Grille auch probieren, für mich gibt es keinen großen Unterschied, ob ich nun eine frittierte Krabbe oder Heuschrecke esse.“ Würde er auch das Mehl verwenden, das künftig aus Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers hergestellt werden darf? „Da ich mich damit noch gar nicht beschäftigt habe, könnte ich mir vorstellen, mal einen Kurs zu dem Thema mitzumachen“, sagt er.

So sehen ausgewachsene Hausgrillen (auch Heimchen genannt) aus. © Quelle: Visarut Sankham/dpa

Eher skeptisch steht auch Rainer Henze, bekannter Koch von der Insel Usedom, dem Thema gegenüber. „Das ist natürlich sehr schwierig den Gästen zu vermitteln. Es ist was Neues – und für viele sind Insekten ein Ekelfaktor“, sagt der 41-Jährige, der gerade zehn Tage lang auf dem Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos gekocht hat. Im Küchenalltag auf Usedom machen Insekten aus seiner Sicht keinen Sinn. Auch Insektenmehl würde er nicht kaufen.

Usedomer Koch: Am Ende auch eine Ethikfrage

Allerdings habe das Thema immer zwei Seiten. Es sei nicht völlig utopisch, Insekten zu verarbeiten, weil der Mensch in seiner Entwicklung mit dem Verspeisen von Insekten angefangen habe. Er persönlich würde zunächst mal alles probieren. „Es sind allerdings viele Fragen da. Man muss beispielsweise ja sehr viel davon produzieren, um satt zu werden.“ Am Ende sei es auch eine Ethikfrage. „Man wird sehen, was sich letztlich bei den Menschen durchsetzt.“

Mehl aus getrockneten Hausgrillen wird für das Verpacken vorbereitet. Von Dienstag an dürfen Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Dann tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft. © Quelle: Visarut Sankham

Schwierig findet Rainer Henze auch den Umgang mit der Kennzeichnung der Produkte – beispielsweise wenn Insektenpulver in veganen Lebensmitteln enthalten ist. Die Tiere gelten als proteinreich und werden teilweise auch als Nahrungsergänzung für Vegetarier und Veganer kolportiert, die ja wiederum ablehnen, Tiere zu essen.

Wer wissen will, ob ein Insektenpulver verwendet wurde, muss in der Zutatenliste genau hinschauen. Laut der neuen EU-Verordnung muss dort stehen: „Acheta domesticus, gefroren“ (Hausgrille, Heimchen) oder „Pulver aus Larven von Alphitobius diaperinus“ (Getreideschimmelkäfer). Die Verbraucherzentrale Hamburg fordert hingegen eine deutliche Kennzeichnung auf der Verpackung „und zwar gut verständlich für alle, zum Beispiel „Kekse mit Insekten“ oder „Nudeln mit Insekten“.