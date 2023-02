﻿Wird 2023 ein besseres Tourismusjahr für MV? Politik muss Branche die Unsicherheit nehmen

Corona, Energie, Fachkräfte – in den vergangenen Jahren haben einige Themen den Touristikern in MV Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Obwohl sich die Buchungszahlen 2023 zu erholen scheinen, ist die Stimmung aber weiter pessimistisch. Da muss die Politik für Sicherheit sorgen, kommentiert OZ-Redakteurin Ann-Christin Schneider.

Sonnenuntergang über der Seebrücke in Rerik an der Ostsee.

Rostock. Wer kann es den Touristikern verübeln, dass sie dem Braten nicht ganz trauen wollen? Drei Jahre lang eine Hiobsbotschaft nach der anderen steckt man eben nicht so einfach weg. Sie fürchten, was da noch in Zukunft kommen mag – und das, obwohl die Übernachtungszahlen trotz all der Krisen langsam wieder steigen.

Doch Trübsalblasen bringt in den wenigsten Fällen etwas und so ist es gut, dass auf den Neustart 2023 gesetzt wird. Denn auch wenn die Buchungen kurzfristig kommen, sie kommen – und das sollte ein positives Zeichen für das Urlaubsland MV sein. Denn die Menschen wollen trotz allen Sparens an die Ostsee reisen.

Ob und wann Inflation und Energiepreise wieder sinken, kann aktuell niemand vorhersagen. Deshalb muss die Politik den Hotels, Ferienunterkünften & Co. ihre Unsicherheit nehmen. Investitionen in unabhängige Versorgungssysteme sollten gefördert, bürokratische Hürden zum Beantragen von Hilfen abgebaut werden. Denn Schließungen, wie sie für manche Ende 2022 notwendig waren, sollten in diesem Jahr verhindert werden.