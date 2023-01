﻿Situation der Frauenhäuser in MV ist schwer zu ertragen

Das Frauenhaus in Rostock musste 2022 mehr als 100 Frauen und 30 Kinder abweisen. Der Schutz von Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen sind, muss mehr Priorität haben, kommentiert OZ-Ressortleiterin Katy Krause. Denn der Bedarf wird steigen.

Eine junge Frau steht in einem Zimmer eines Frauenhauses.

Rostock. Müsste es nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine solidarische Gesellschaft eine Frau und ihre Kinder vor Gewalt schützt? Würde man meinen. Ist es aber nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut der Istanbul-Konvention – einer Übereinkunft des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – fehlen in MV derzeit 38 Plätze. Dabei wurde dieser völkerrechtliche Vertrag 2011 ausgearbeitet, in Kraft trat er 2014. Es gab also mehr als genug Zeit, sich damit zu befassen.

Misshandelte Frauen und Kinder müssen sofort Hilfe bekommen

Währenddessen kam Corona und forderte besonders von Familien ihren Tribut. Die Krisenstimmung der vergangenen Jahre und die damit einhergehenden Sorgen halten Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser für den Grund steigender Zahlen von häuslicher Gewalt und einem erhöhten Bedarf an ohnehin wenigen Plätzen in den Schutzhäusern in MV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dabei ist es so wichtig, dass misshandelte Frauen, die Hilfe suchen und sich dazu entschließen, der häuslichen Gewalt zu entkommen, diese Unterstützung sofort erhalten. Die Praxis sieht leider anders aus. Das Frauenhaus in Rostock musste im vergangenen Jahr mehr als 100 Frauen und 30 Kinder abweisen. Dabei ist jede Betroffene und jedes Kind eines zu viel.