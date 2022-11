﻿Teilnehmerzahl der Montagsdemos in MV sinkt: Fragile Ruhe

Die rückläufigen Teilnehmerzahlen an den Protestkundgebungen lassen vermuten, dass allein die Versprechen der Politik, für Entlastungen in diesem Winter zu sorgen, Wirkung erzielen. Werden die Versprechen nicht eingelöst, können sich die Protestreihen schnell wieder füllen, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.

Schwerin. Es ist eine fragile Ruhe. Auch wenn derzeit weniger Menschen gegen die Energie- und Russlandpolitik von Bund und Land auf die Straße gehen, heißt das nicht, dass es so bleibt. Die rückläufigen Teilnehmerzahlen an den Protestkundgebungen lassen vermuten, dass allein die Versprechen der Politik, für Entlastungen in diesem Winter zu sorgen, Wirkung erzielen. Dies dürfte ein Signal sein, dass der Großteil der Bevölkerung den handelnden Politikern vertraut. Mehr ist es aber auch nicht. Werden die Versprechen nicht eingelöst, können sich die Protestreihen in diesem Winter schnell wieder füllen.