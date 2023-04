﻿Innenstadtsterben: Mehr Event und Erlebnis, weniger pures Shopping

Viele Einzelhändler in Innenstädten haben es seit Jahren schwer, gegen den Onlinehandel anzukämpfen. Was Hoffnung macht: Auch die junge onlineaffine Generation liebt die City. Das müssen Händler und Kommunen stärker für sich nutzen, sagt OZ-Redakteurin Virginie Wolfram.

Die Kröpeliner Straße in Rostock ist oft gut besucht, in anderen Rostocker Innenstadtstraßen sieht das manchmal anders aus.

Rostock. Der Abgesang der Innenstädte schreitet mancherorts unaufhaltsam voran. Ladenleerstand, viele Ketten, wenig Individuelles. In MV ist das Problem auch bekannt, aber noch nicht so dramatisch wie anderswo.

Trotzdem müssen sich die Händler etwas einfallen lassen. Wer bestehen will, sollte neben dem Geschäft mit einem guten Onlineangebot präsent sein. Auch hoch spezialisierte Fachgeschäfte können gut funktionieren, wenn Service und Beratung so gut sind, dass es Kunden dazu bewegt, nicht im Internet zu kaufen. Beispielsweise ein Laufschuhladen, der für Jogger den perfekten Schuh heraussucht.

Kreativität gefragt: Mehr attraktive Erlebnisse und Events

Gefragt sind zudem erlebnisorientierte Konzepte, die nicht auf den Einkauf allein abzielen. Das können attraktive Events sein, die mehr Publikum in die Städte ziehen – vom Konzert bis zu kulinarischen Highlights. Um solche Angebote müssen sich die Städte aber auch selbst bemühen.

Nur zum Einkaufen in die Stadt zu fahren, gilt als ein auslaufendes Konzept der 70er und 80er Jahre. Heute bestellen seit Jahren immer mehr Menschen online – die Jugend sowieso. Was man in den Innenstädten wie Rostock und Wismar trotzdem sieht: Auch junge Leute lieben die City als Treffpunkt, zum Entspannen, zum Kaffeetrinken oder um etwas zu erleben. Das gibt Hoffnung. Genau bei ihnen müssen die Kommunen und der Handel mit guten, innovativen Angeboten ansetzen.