﻿Vier-Tage-Woche in MV: Ohne Flexibilität keine (guten) Mitarbeiter

Städte uneinig

Personalnot in Mecklenburg-Vorpommerns Rathäusern: Löst die Vier-Tage-Woche das Problem?

Der viel zitierte Fachkräftemangel hat längst auch in den Rathäusern in MV Einzug gehalten. Auch die Arbeit in der Stadtverwaltung muss für Mitarbeiter attraktiver werden. Welche Stellen besonders schwer zu besetzen sind und wie Kommunen versuchen, gegenzusteuern.