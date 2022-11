﻿Status Quo in Stadthalle Rostock: 1800 Fans feiern Legende Francis Rossi

Die britische Rocklegende Status Quo spielte am Dienstagabend in der Stadthalle Rostock vor 1800 Konzertbesuchern. Die Truppe um Gründungsmitglied Francis Rossi präsentierte eine gut geölte Rock-Maschine. Ein paar mehr alte Hits hätten es aber schon sein können.

Die britische Rockband Status Quo ist am Dienstagabend vor mehr als 1800 Konzertbesuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Hier im Bild: Francis Rossi und John „Rhino“ Edwards (v. v. l.) sowie Leon Cave und Andrew Bown (h. v. l.)

Rostock. Wenn es einen Song gibt, der das Wirken von Status Quo beschreibt, dann ist es wohl „Again and Again“. Sowohl in dieser Botschaft als auch musikalisch – sie tun es immer und immer wieder. Am Dienstagabend waren Status Quo in der Rostocker Stadthalle zu Gast, im Vorprogramm spielte übrigens die Band Wake Woods aus Berlin ihren Rock.

Gekommen waren an diesem Abend in Rostock etwas mehr als 1800 Zuhörer. Eine recht magere Zahl angesichts des Stellenwertes dieser Band: Status Quo sind schließlich eine der ältesten noch aktiven Rockbands, gegründet 1962 – wie übrigens die Rolling Stones auch. Das einzige verbliebene Gründungsmitglied ist inzwischen Gitarrist und Sänger Francis Rossi (73), der auch in Rostock auf der Bühne den Ton angab.

Längst hat sich Rossi mit jüngeren Musikern umgeben, die diese Hitmaschine am Laufen halten. Seit dem Tod von Bandkollege Rick Parfitt im Jahr 2016 hat sich die Gruppe noch mal deutlich verjüngt. So ist das nun mal in Rockbands, die wie kleine Unternehmen betrieben werden. Status Quo ist eigentlich im Kern noch Francis Rossi, der vier kompetente Musiker um sich versammelt hat. Keyboarder Andrew Bown ist seit Ende der Siebziger dabei und wechselt auf der Bühne hin und wieder auch zur Gitarre.

Schwerpunkt: Songs aus der späten Karrierephase

Bei so einer langen Bandgeschichte gibt es also Status-Quo-Hits im Überangebot. Dennoch konzentriert sich die Band in ihrem aktuellen Programm auf ihr jüngeres Schaffen. Während der Früh-Hit „Pictures of Matchstick Man“ nur im Konzert-Intro kurz anklang, ging es straff durch den Hauptteil, der dieser Tour den Namen gegeben hat. Die jüngste CD-Veröffentlichung der Band heißt „Quo’ing In – The Best of the Noughties“ und stand inhaltlich auch für diese Tour Pate. Schwerpunkt waren Songs aus der späten Karrierephase, also aus den letzten zwanzig Jahren, hin und wieder auch deutlich darüber hinaus.

Die 60-plus-Generation wippte stetig mit

Also waren zum Beispiel einige Songs vom letzten Album „Backbone“ (2019) vertreten, auch von „Quid pro Quo“ (2011) oder „In Search for the Fourth Chord“ (2007). Einerseits spricht diese Songauswahl für das Selbstbewusstsein der Band, immer wieder Neues zu präsentieren. Andererseits ist stets die Gefahr da, mit den neueren Songs das mit Status Quo alt gewordene Publikum zu vergrätzen. Doch die 60-plus-Generation, die das Publikum dominierte, wippte stetig mit, auch bei jüngeren Songs wie „The Oriental“ oder „Liberty Lane“. Das ist schon eine große Stetigkeit bei einer Gruppe, die sich einem Albumtitel zufolge immer noch auf der Suche nach dem vierten Akkord befindet. Sie will aber keine reine Oldie-Show präsentieren.

Natürlich gab es auch Bekanntes: Ein Oldie wie „What You’re Proposing“ wurde in ein großeres Medley eingebettet. Aber ein Status-Quo-Konzert fühlt sich sowieso wie ein einziges Medley an, auch wegen des charakteristischen Band-Grooves, der einfach eben so durchläuft. Aber Balladen hat die Band offenbar nicht im Gepäck.

Bandchef Francis Rossi ist Sänger, Gitarrist und Spaßmacher

Die fünfköpfige Band präsentierte sich auch in Rostock als eine gut geölte Rock-Maschine, die einen Track nach dem anderen servierte, in Spitzenzeiten sorgten sogar drei Gitarristen auf der Bühne für einen ordentlich voluminösen Sound. Doch der zentrale Punkt auf der Bühne blieb Francis Rossi. Der Gitarrist und Sänger ist nicht nur die Seele der Gruppe, auch gewiefter Entertainer und gelegentlicher Spaßmacher. „Wer ist hier über 45?“, fragte Rossi zwischendurch ins Publikum und amüsierte sich köstlich, als sich so wenige Leute meldeten.

Die Status-Quo-Klassiker durften natürlich nicht fehlen

Hintenraus gab es natürlich den Über-Hit „Rockin’ All Over the World“, den eigentlich mal CCR-Chef John Fogerty geschrieben hat. Auch weitere Status-Quo-Klassiker wie „Down Down“ oder „Whatever You Want“ versöhnten das Publikum. Die Rostocker verließen zufrieden die Stadthalle. Aber ein paar mehr Besucher hätte die Gruppe schon verdient. Doch die große Besuchermenge ergibt sich angesichts der vielen Konzerte, die die Musiker immer noch absolvieren. Die Band wird wohl so lange weitertouren, bis der endgültige Status quo erreicht ist.