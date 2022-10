﻿Kim Wilde in Rostock: Wie die Pop-Ikone trotz halbleerer Stadthalle die wilden 80er feiert

Über Mega-Hits wie „Kids in America“, „Cambodia“ oder „You Keep Me Hangin’ On“ durften sich die Fans von Kim Wilde am Donnerstag in der Stadthalle Rostock freuen. Wie die Britin die Songs mit ihrer Band live interpretierte, überraschte dann aber doch einige Zuhörer. Eine Konzertkritik.

Sängerin Kim Wilde ist am Donnerstag mit ihrer Band in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Zu einer großen Party mit einer Zeitreise durch die Popmusik der 80er-Jahre hatte Kim Wilde am Donnerstagabend in die Rostocker Stadthalle eingeladen. Und dafür hatte sie ihre großen Hits dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich wollte sie dazu auch noch ihren 60. Geburtstag auf den Bühnen feiern, aber auch sie musste sich der Pandemie beugen – nach mehrfachen Terminverschiebungen kommt Kim Wilde nun also fast 62-jährig nach Rostock und begrüßt ihre gut 600 Fans mit „Hallo Rostock, wie geht’s?“ Eine schöne Stadt habe sie tagsüber erlebt. Ob sie wirklich nackt in die Ostsee gesprungen ist, wie sie auf der Bühne andeutet, wird im Publikum fröhlich diskutiert.

Rockige Pop-Party

Mit „Rage to Love“ und „Never trust a Stranger“ eröffnet die Pop-Ikone den Abend in Rostock – und es wird klar, hier geht auch für eine halbvolle Halle die Post ab – es wird laut. Begleitet von einer siebenköpfigen Band – darunter gleich zwei Schlagzeuger – rockt die Pop-Queen den Saal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sängerin Kim Wilde ist am Donnerstag mit ihrer Band in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Zwischendurch kommt Kim Wilde ins Plaudern, erzählt von ihrer Kindheit und Jugend. „Es war fantastisch für mich, mit 20 ein Rockstar der 80er zu werden!“. Ihre Kostüme seien inspiriert vom Glam-Rock der 70er und natürlich von Abba. In Rostock steht sie mit einem schwarz-roten Lederfummel auf der Bühne vor einem Ventilator, der ihre blonden Haare wehen lässt.

Familienmitglieder in der Band

Zu ihrer Band gehören auch ein paar Familenmitglieder: Kims Nichte Scarlett singt im Hintergrund und ganz rechts auf der Bühne spielt Bruder Ricky Wilde Gitarre. Er ist es, dem sie ihren Karrierestart zu verdanken hat, denn er hatte gemeinsam mit Vater Marty den Titel „Kids in America“ geschrieben, mit dem Kim Wilde 1981 der Durchbruch gelang. Auf den muss das Publikum freilich noch eine Weile warten.

Johanna Herrmann (r.) aus Rostock ist mit ihrer Tochter Gina zum Konzert gekommen. © Quelle: Ove Arscholl

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch zu Beginn gibt es schon Aha-Effekte, etwa beim Bee-Gees-Cover „If I can’t have you“ und natürlich bei der Nena-Nummer „Anyplace, anywhere, anytime“, die Kim Wilde zumindest am Anfang auf deutsch anstimmt.

Die Britin trat in gewohnt extravagantem Dress auf. © Quelle: Ove Arscholl

Jetzt hält es die ersten im Saal nicht mehr auf ihren Plätzen und Kim Wilde ist begeistert: „Niemand wusste während der Pandemie, ob wir je wieder auftreten können und ob überhaupt jemand kommt, um uns zu sehen. Aber da seid ihr – das ist fantastisch!“

„Ich war ein bisschen verliebt!“

Aus Vorder Bollhagen ist Michael Mühlau (53) angereist, der in seiner Jugend bereits zu Kim Wildes Liedern in der Dorfdisko in Steffenshagen getanzt hat – am liebsten zu „View from a Bridge“. Damals habe er sich vorgestellt, eines Tages bei einem Konzert dabei zu sein, was in der DDR undenkbar war. „Ja, ich war auch ein bisschen verliebt“, gibt er zwinkernd zu. Marten Körner aus Rostock stellt fest: „Das Konzert ist ganz schön rockig!“ Er sei fasziniert, wie man die Popklassiker so interpretieren kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bianca Kruse aus Kritzmow (v. l.), Kerstin Neusel, Geertje Jäger, Beate und Georg Barten aus Rostock, Anette Wolf und Grit Morgner aus Wismar sowie Michael Mühlau aus Vorder Bollhagen freuen sich auf den Auftritt von Kim Wilde. © Quelle: Ove Arscholl

Nach knapp anderthalb Stunden neigt sich der Abend bereits zum Ende, Kim Wilde kündigt die ganz großen Hits an und motiviert ihr Publikum, aufzustehen und zu tanzen, was dann zu „Cambodia“, „View from a Bridge“, „You keep me hanging on“ und „Chequered Love“ auch bis in die hintersten Reihen geschieht. Die Megakracher „You came“ und „Kids in America“ serviert Kim Wilde schließlich als Rausschmeißer und entlässt bereits um kurz nach halb zehn ein Publikum mit Ohrwürmern in die Nacht.