Das sind die Finalisten um den Preis der „Kreativsten Kita“ in MV: Jetzt abstimmen!

Rostock. Die finale Runde für den OZ Bastelwettbewerb „Kreativste Kita“ ist erreicht. Bis Mittwoch, 19. Oktober, konnten uns alle Kindertagesstätten in MV ihre schönsten Bastelwerke zum Thema „Tiere des Waldes“ schicken.

Bei der Aktion wird die "Kreativste Kita in MV" gesucht. Interessenten gab es viele. Insgesamt erreichten uns über 50 Bilder von Einrichtungen aus dem ganzen Bundesland. In die Endrunde haben es 43 von ihnen geschafft (Anm. d. Redaktion: Falls Ihr Bild nicht in der Galerie auftaucht, hatten wir Probleme, das Kunstwerk einer Kita zuzuordnen. Ihre Daten und das Bild können Sie per Mail an online@ostsee-zeitung.de nachreichen und es wird hinzugefügt.)

Tolle Preise für die Gewinner

Wer wird die kreativste Kita und ergattert sich den ersten Preis? Zu gewinnen gibt es einen „Smyths Toys“-Gutschein im Wert von 250 Euro. Auch den zweiten und dritten Platz erwarten Gutscheine von „Smyths Toys“, und zwar im Wert von 100 beziehungsweise 50 Euro. Dort können sich die Kitas dann nach Belieben mit neuen Spielzeugen eindecken. Die Kunstwerke der Gewinner werden außerdem in der Zeitung sowie online veröffentlicht.

So können Sie an der Abstimmung teilnehmen

Die Abstimmung startet hier am 22. Oktober und läuft bis zum 2. November. Unter den Abstimmenden, die sich im Anschluss registrieren, wird ein Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro verlost. Für Ihren Favorit wählen lohnt sich also doppelt!

