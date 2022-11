﻿Leser zur Kritik an Kreuzlinern: „Warnemünde und große Schiffe, das gehört einfach zusammen“

Bei einem Großteil der Kreuzfahrtschiffe wird noch immer Schweröl als Treibstoff eingesetzt. Auch wenn die Kreuzliner im Hafen liegen, laufen die Motoren. Anwohner in Warnemünde beschweren sich über die Schiffsabgase. Viele Leser sind da entspannter.

Rostock. Anwohner des Ostseebades Warnemünde bei Rostock beschweren sich seit Langem über die Luftverschmutzung durch die Abgase der Kreuzfahrtschiffe. Schließlich liegen die Kreuzliner in Sichtweite vieler Warnemünder. Was vor allem stört: Während des mehrstündigen Aufenthalts der Schiffe am Kreuzfahrtterminals laufen die Dieselmotoren weiter. Das ist auch fast unvermeidbar, handelt es sich ja quasi um schwimmende Hotels, bei denen auch im Hafen der Pool geheizt und die Klimaanlage betrieben werden muss. Ein modernes Kreuzfahrtschiff braucht etwa so viel Strom wie eine Stadt mit 20 000 Einwohnern. 2012 einigte man sich nach langen Verhandlungen auf einen internationalen Standard für die Landstromversorgung von Schiffen (OPS). Laut Rostock Port hätten in der diesjährigen Saison acht Kreuzfahrtschiffe bei 13 Anläufen rund 400 000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Landstrom bezogen. Längst sind aber noch nicht alle Kreuzfahrtschiffe mit der umweltfreundlichen Technik ausgestattet.