Das Netzwerk „MV Cruise Net“ will ein Kompetenzzentrum etablieren, um den Bau des ersten klimaneutralen Kreuzfahrtschiffes voranzutreiben. Das Rostocker Unternehmen Arosa plant, seine Flotte aus Flusskreuzfahrtschiffen bis 2040 klimaneutral fahren lassen und der Hafen Stralsund sieht neue Optionen.

Rostock/Schwerin. Die Kreuzfahrtbranche in MV erholt sich von der Corona-Krise und will nachhaltiger werden. „Wir hatten vor Corona den Glauben, dass die Kreuzfahrt einen immerwährenden Boom erlebt“, sagte der Geschäftsführer von Rostock Port, Gernot Tesch, bei einer Branchen-Zusammenkunft in Schwerin. So gab es 2019 noch 208 Anläufe von Hochsee-Kreuzfahrtschiffen, 2020 nur noch einen. „In diesem Jahr erwarten wir wieder 133 Anläufe“, erklärte Tesch. Es ist also noch Platz nach oben.