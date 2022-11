Ende der Kreuzfahrt-Saison in Warnemünde: Branche nimmt wieder Fahrt auf

Die Hauptsaison der Kreuzfahrten in Warnemünde endet am Mittwoch mit dem Einlaufen der „Aidasol“. Trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der die Nummer der Passagiere drückte, blickt die Branche hoffnungsvoll auf die diesjährigen Zahlen.

Rostock. Am Mittwoch endet in Warnemünde mit dem Einlaufen der „Aidasol“ die Hauptsaison der Kreuzschifffahrt. Ein weiterer und letzter planmäßiger Anlauf stehe am 5. Dezember an, teilte der Hafen am Dienstag mit. „Nach den letzten beiden stark von der Pandemie beeinträchtigten Saisons 2020 und 2021 sind wir dankbar, dass der Seereisetourismus in diesem Jahr wieder etwas Fahrt aufnehmen konnte“, teilte Hafen-Chef Jens Scharner mit.

Allerdings wirke sich der seit Februar andauernde Krieg in der Ukraine negativ auf die Ostseerundreisen aus. In diesem Jahr seien 200 Anläufe angemeldet gewesen. Tatsächlich kommt der Hafen nach eigenen Angaben am Ende des Jahres auf 139 Schiffsanläufe von 30 Kreuzfahrtschiffen. Damit würden dann 294 000 Seereisende an und von Bord gegangen sein.

2021 waren früheren Angaben zufolge weniger als 50 Anläufe mit insgesamt knapp 100 000 Passagieren gezählt worden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es demnach 196 Schiffsanläufe mit gut 600 000 Seereisenden gewesen.

Von dpa / OZ